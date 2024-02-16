https://ria.ru/20240216/investproekty-1927825214.html
Путин проводит совещание по поддержке инвестпроектов в промышленности
Путин проводит совещание по поддержке инвестпроектов в промышленности - РИА Новости, 16.02.2024
Путин проводит совещание по поддержке инвестпроектов в промышленности
Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита на промышленные предприятия Челябинска проводит совещание по поддержке инвестиционных проектов в российской РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:35
2024-02-16T16:35
2024-02-16T17:01
экономика
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
денис мантуров
антон силуанов
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита на промышленные предприятия Челябинска проводит совещание по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности, передает корреспондент РИА Новости.В совещании участвуют глава Минпромторга Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другие.Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи, Путин участвует в нем, находясь на территории индустриального парка "Станкомаш".
https://ria.ru/20240216/putin-1927818495.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), денис мантуров, антон силуанов
Экономика, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Денис Мантуров, Антон Силуанов
Путин проводит совещание по поддержке инвестпроектов в промышленности
Путин проводит совещание по поддержке инвестиционных проектов в промышленности