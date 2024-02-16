https://ria.ru/20240216/investproekty-1927825214.html

Путин проводит совещание по поддержке инвестпроектов в промышленности

Путин проводит совещание по поддержке инвестпроектов в промышленности - РИА Новости, 16.02.2024

Путин проводит совещание по поддержке инвестпроектов в промышленности

Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита на промышленные предприятия Челябинска проводит совещание по поддержке инвестиционных проектов в российской РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:35

2024-02-16T16:35

2024-02-16T17:01

экономика

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

денис мантуров

антон силуанов

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита на промышленные предприятия Челябинска проводит совещание по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности, передает корреспондент РИА Новости.В совещании участвуют глава Минпромторга Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другие.Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи, Путин участвует в нем, находясь на территории индустриального парка "Станкомаш".

https://ria.ru/20240216/putin-1927818495.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), денис мантуров, антон силуанов