https://ria.ru/20240216/inflyatsiya-1927808533.html

Инфляция в России начала замедляться, заявила Набиуллина

Инфляция в России начала замедляться, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.02.2024

Инфляция в России начала замедляться, заявила Набиуллина

Инфляция в России начала замедляться, пик текущего роста цен был пройден осенью, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:30

2024-02-16T15:30

2024-02-16T15:30

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643796_0:171:1863:1219_1920x0_80_0_0_f7e0fcb1023f503de97e2611b6a9c33f.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Инфляция в России начала замедляться, пик текущего роста цен был пройден осенью, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Сформировались жесткие денежно-кредитные условия, под их влиянием сберегательная активность усиливается, а кредитная постепенно охлаждается. В результате темпы роста цен начали замедляться", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "Пиковые значения текущего роста цен пройдены осенью, ослабление инфляционных тенденций прежде всего связано с ужесточением денежно-кредитной политики", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924291810.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), инфляция