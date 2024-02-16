https://ria.ru/20240216/inflyatsiya-1927808533.html
Инфляция в России начала замедляться, заявила Набиуллина
Инфляция в России начала замедляться, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.02.2024
Инфляция в России начала замедляться, заявила Набиуллина
Инфляция в России начала замедляться, пик текущего роста цен был пройден осенью, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:30
2024-02-16T15:30
2024-02-16T15:30
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Инфляция в России начала замедляться, пик текущего роста цен был пройден осенью, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Сформировались жесткие денежно-кредитные условия, под их влиянием сберегательная активность усиливается, а кредитная постепенно охлаждается. В результате темпы роста цен начали замедляться", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "Пиковые значения текущего роста цен пройдены осенью, ослабление инфляционных тенденций прежде всего связано с ужесточением денежно-кредитной политики", - добавила Набиуллина.
https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924291810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), инфляция
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Инфляция
Инфляция в России начала замедляться, заявила Набиуллина
Набиуллина: пик роста цен прошел осенью, инфляция замедляется
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Инфляция в России начала замедляться, пик текущего роста цен был пройден осенью, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Сформировались жесткие денежно-кредитные условия, под их влиянием сберегательная активность усиливается, а кредитная постепенно охлаждается. В результате темпы роста цен начали замедляться", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
"Пиковые значения текущего роста цен пройдены осенью, ослабление инфляционных тенденций прежде всего связано с ужесточением денежно-кредитной политики", - добавила Набиуллина.
Набиуллина назвала ситуацию с инфляцией в России обнадеживающей