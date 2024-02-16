https://ria.ru/20240216/indoneziya-1927749580.html

Путин поздравил избранного президента Индонезии с победой на выборах

Путин поздравил избранного президента Индонезии с победой на выборах - РИА Новости, 16.02.2024

Путин поздравил избранного президента Индонезии с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента Индонезии Прабово Субианто с победой на выборах, текст поздравительной телеграммы опубликован на РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:40

2024-02-16T11:40

2024-02-16T11:49

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прабово субианто

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента Индонезии Прабово Субианто с победой на выборах, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.Субианто еще в среду заявил, что считает себя победителем президентских выборов в Индонезии. Ранее сообщалось, что он лидировал в предвыборной гонке с 56% голосов после обработки бюллетеней с 45% избирательных участков. При этом в процессе подсчета голосов цифры меняются, сохраняется вероятность, что министру обороны не удастся набрать больше 50% и придется выйти во второй тур выборов этим летом. Ранее сообщалось, что после обработки данных более чем половины участков Субианто лидирует на выборах президента страны с 56,8% голосов."Уважаемый господин Прабово Субианто, примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на президентских выборах. Отношения между Россией и Индонезией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения и успешно развиваются по различным направлениям", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность, что его деятельность во главе Индонезии поспособствует наращиванию "всего комплекса российско-индонезийского сотрудничества на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе"."Рассчитываю на конструктивный диалог с Вами и плодотворную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Желаю Вам успехов, а также доброго здоровья и благополучия", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20240215/indoneziya-1927488344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, прабово субианто, владимир путин, россия