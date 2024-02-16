https://ria.ru/20240216/golmovskiy-1927815443.html
При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.02.2024
При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:00
2024-02-16T16:00
2024-02-16T16:00
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Гольмовский со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Мэр Горловки отметил, что ВСУ наносят прицельные удары по поселку, применяя кассетными боеприпасы. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20240216/peregovory-1927814331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Приходько: при обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель