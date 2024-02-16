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При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/golmovskiy-1927815443.html
При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.02.2024
При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:00
2024-02-16T16:00
в мире
гольмовский
горловка
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Гольмовский со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Мэр Горловки отметил, что ВСУ наносят прицельные удары по поселку, применяя кассетными боеприпасы. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20240216/peregovory-1927814331.html
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в мире, гольмовский, горловка, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
В мире, Гольмовский, Горловка, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Приходько: при обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела поселка Гольмовский со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.
Мэр Горловки отметил, что ВСУ наносят прицельные удары по поселку, применяя кассетными боеприпасы.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГольмовскийГорловкаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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