https://ria.ru/20240216/golmovskiy-1927815443.html

При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.02.2024

При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:00

2024-02-16T16:00

2024-02-16T16:00

в мире

гольмовский

горловка

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иван приходько

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Гольмовский со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Мэр Горловки отметил, что ВСУ наносят прицельные удары по поселку, применяя кассетными боеприпасы. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20240216/peregovory-1927814331.html

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Варвара Скокшина

в мире, гольмовский, горловка, украина, иван приходько, вооруженные силы украины