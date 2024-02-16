https://ria.ru/20240216/gilermobermekho-1927747379.html

Конгрессмен, которого США не пустили в Россию, не уверен в поддержке Перу

Конгрессмен, которого США не пустили в Россию, не уверен в поддержке Перу - РИА Новости, 16.02.2024

Конгрессмен, которого США не пустили в Россию, не уверен в поддержке Перу

Конгрессмен из Перу Гильермо Бермехо, которому США помешали приехать на форум в Москву, заявил РИА Новости, что не ждет быстрой реакции от властей своей страны, РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:32

2024-02-16T11:32

2024-02-16T11:32

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 фев - РИА Новости. Конгрессмен из Перу Гильермо Бермехо, которому США помешали приехать на форум в Москву, заявил РИА Новости, что не ждет быстрой реакции от властей своей страны, так как они зависимы от Вашингтона. Законодатель ранее обратился в МИД Перу и в комиссию по международным отношениям конгресса страны с просьбой высказаться по сложившейся ситуации. "Правительство (Перу) стоит на коленях перед американским империализмом. И большинство конгресса. Поэтому я сомневаюсь, что они быстро отреагируют на нашу справедливую просьбу", - сказал Бермехо. Ранее конгрессмен рассказал РИА Новости, что США не дали ему прилететь на форум "За свободу наций!", который проходит 15-17 февраля в Москве, но он все равно примет в нем участие виртуально. По словам Бермехо, чтобы добраться до Москвы, из Лимы он прилетел в Мехико, оттуда намеревался вылететь в Стамбул, а затем в РФ. Но при пересадке в Мехико узнал, что не сможет пересекать воздушное пространство США. Он сообщил, что просил объяснений от авиакомпании несколько раз, но ему они предоставлены не были. Россия осуждает действия США, которые не дали делегату из Перу приехать на форум в Москву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, это показывает, что "наши противники, наши оппоненты не гнушаются никакими приемами для того, чтобы навязать свою волю тем, кто не готов подчиняться их требованиям, следовать их повестке дня".

https://ria.ru/20240215/delegat-1927553475.html

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в мире, сша, москва, россия, сергей рябков