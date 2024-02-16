https://ria.ru/20240216/gazety-1927739819.html

Газеты и журналы вернут в российские магазины

Газеты и журналы вернут в российские магазины - РИА Новости, 16.02.2024

Газеты и журналы вернут в российские магазины

Газеты и журналы вернутся во все российские розничные магазины - Минпромторг призвал торговые сети в течение месяца проработать вопрос с реализацией такой... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:53

2024-02-16T10:53

2024-02-16T10:53

медиа - общество

россия

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Газеты и журналы вернутся во все российские розничные магазины - Минпромторг призвал торговые сети в течение месяца проработать вопрос с реализацией такой продукции, иначе ведомству придется прибегнуть к нормативному регулированию, сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Под его руководством состоялось совещание по распространению печатных СМИ в розничных сетях. Замминистра подчеркнул, что для того, чтобы россияне имели свободный доступ к отечественным газетам и журналам, торговле нужно наладить продуктивное взаимодействие с российскими издателями и вернуть на прилавки периодические печатные издания. "Мы знаем, что вся работа по реализации печатной продукции системно организована, поэтому все отговорки представителей торговли о том, что печатная продукция не должна быть в розничных сетях, неуместны", - заявил Евтухов, слова которой приводятся в сообщении ведомства. Он отметил, что часть торговых сетей уже работают с печатной периодикой, однако объемы и представленность печатной продукции можно и нужно наращивать. При этом замминистра призвал все торговые сети пойти навстречу СМИ и в течение месяца наладить контакты и проработать вопрос реализации в супермаркетах газет и журналов. В противном случае Минпромторг будет вынужден ввести нормативное регулирование этого направления и инициировать законодательное закрепление за периодикой места на торговых полках. Данный вопрос ранее поднимали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. В частности, Гусев заявлял, что выкладка на прилавок печатных изданий в некоторых супермаркетах уменьшается, а из ряда торговых сетей газеты и журналы и вовсе пропали. По его словам, "сегодня печатная пресса для торговых точек – это социальный продукт, без которого люди обойтись не могут, по отдельным позициям идет рост объема продаж печатных изданий, а это говорит о том, что для людей этот ассортимент важен". Ранее журналисты подготовили и направили письмо на имя президента Владимира Путина, в котором в том числе речь шла о возвращении на полки супермаркетов газет и журналов.

https://ria.ru/20231103/vopros-1907088029.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)