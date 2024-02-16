https://ria.ru/20240216/gazety-1927739819.html
Газеты и журналы вернут в российские магазины
Газеты и журналы вернут в российские магазины - РИА Новости, 16.02.2024
Газеты и журналы вернут в российские магазины
Газеты и журналы вернутся во все российские розничные магазины - Минпромторг призвал торговые сети в течение месяца проработать вопрос с реализацией такой... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:53
2024-02-16T10:53
2024-02-16T10:53
медиа - общество
россия
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Газеты и журналы вернутся во все российские розничные магазины - Минпромторг призвал торговые сети в течение месяца проработать вопрос с реализацией такой продукции, иначе ведомству придется прибегнуть к нормативному регулированию, сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Под его руководством состоялось совещание по распространению печатных СМИ в розничных сетях. Замминистра подчеркнул, что для того, чтобы россияне имели свободный доступ к отечественным газетам и журналам, торговле нужно наладить продуктивное взаимодействие с российскими издателями и вернуть на прилавки периодические печатные издания. "Мы знаем, что вся работа по реализации печатной продукции системно организована, поэтому все отговорки представителей торговли о том, что печатная продукция не должна быть в розничных сетях, неуместны", - заявил Евтухов, слова которой приводятся в сообщении ведомства. Он отметил, что часть торговых сетей уже работают с печатной периодикой, однако объемы и представленность печатной продукции можно и нужно наращивать. При этом замминистра призвал все торговые сети пойти навстречу СМИ и в течение месяца наладить контакты и проработать вопрос реализации в супермаркетах газет и журналов. В противном случае Минпромторг будет вынужден ввести нормативное регулирование этого направления и инициировать законодательное закрепление за периодикой места на торговых полках. Данный вопрос ранее поднимали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. В частности, Гусев заявлял, что выкладка на прилавок печатных изданий в некоторых супермаркетах уменьшается, а из ряда торговых сетей газеты и журналы и вовсе пропали. По его словам, "сегодня печатная пресса для торговых точек – это социальный продукт, без которого люди обойтись не могут, по отдельным позициям идет рост объема продаж печатных изданий, а это говорит о том, что для людей этот ассортимент важен". Ранее журналисты подготовили и направили письмо на имя президента Владимира Путина, в котором в том числе речь шла о возвращении на полки супермаркетов газет и журналов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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медиа - общество, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Медиа - Общество, Россия, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Газеты и журналы вернут в российские магазины
Минпромторг призвал торговые сети вернуть в продажу газеты и журналы
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Газеты и журналы вернутся во все российские розничные магазины - Минпромторг призвал торговые сети в течение месяца проработать вопрос с реализацией такой продукции, иначе ведомству придется прибегнуть к нормативному регулированию, сообщил
статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Под его руководством состоялось совещание по распространению печатных СМИ в розничных сетях. Замминистра подчеркнул, что для того, чтобы россияне имели свободный доступ к отечественным газетам и журналам, торговле нужно наладить продуктивное взаимодействие с российскими издателями и вернуть на прилавки периодические печатные издания.
"Мы знаем, что вся работа по реализации печатной продукции системно организована, поэтому все отговорки представителей торговли о том, что печатная продукция не должна быть в розничных сетях, неуместны", - заявил Евтухов, слова которой приводятся в сообщении ведомства.
Он отметил, что часть торговых сетей уже работают с печатной периодикой, однако объемы и представленность печатной продукции можно и нужно наращивать. При этом замминистра призвал все торговые сети пойти навстречу СМИ и в течение месяца наладить контакты и проработать вопрос реализации в супермаркетах газет и журналов. В противном случае Минпромторг будет вынужден ввести нормативное регулирование этого направления и инициировать законодательное закрепление за периодикой места на торговых полках.
Иностранец посетил российский супермаркет и задался одним вопросом
Данный вопрос ранее поднимали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев
. В частности, Гусев заявлял, что выкладка на прилавок печатных изданий в некоторых супермаркетах уменьшается, а из ряда торговых сетей газеты и журналы и вовсе пропали. По его словам, "сегодня печатная пресса для торговых точек – это социальный продукт, без которого люди обойтись не могут, по отдельным позициям идет рост объема продаж печатных изданий, а это говорит о том, что для людей этот ассортимент важен".
Ранее журналисты подготовили и направили письмо на имя президента Владимира Путина
, в котором в том числе речь шла о возвращении на полки супермаркетов газет и журналов.
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