https://ria.ru/20240216/festival-1927743036.html

Индийские гости фестиваля молодежи хотят узнать о России

Индийские гости фестиваля молодежи хотят узнать о России - РИА Новости, 16.02.2024

Индийские гости фестиваля молодежи хотят узнать о России

Индийские участники Всемирного фестиваля молодёжи хотят как можно больше узнать о России за время фестиваля и готовы как сами делиться своим опытом, так и учить РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:05

2024-02-16T11:05

2024-02-16T12:39

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 фев – РИА Новости. Индийские участники Всемирного фестиваля молодёжи хотят как можно больше узнать о России за время фестиваля и готовы как сами делиться своим опытом, так и учить других участников фестиваля тому, что знают, сказали РИА Новости члены индийской команды на фестивале. Всемирный фестиваль молодёжи пройдет в марте 2024 года на федеральной территории Сириус. В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024. "Прежде всего, я очень рада поехать. Я всегда восхищалась дружбой между Индией и Россией. Мой отец всегда говорил о том, какой великий Советский Союз, а теперь он восхищается Россией. Поэтому я очень жду встречи с людьми из России, а также из других стран", - сказала РИА Новости Вишну Прия – исполнитель карнатской музыки, индийской классической музыки, сохранившейся на юге страны. Прия также лингвист, разговаривающая более чем на 10 языках, как распространенных в Индии, так и зарубежных – русском, турецком, азербайджанском и многих других. Она является медиа-волонтером БРИКС и надеется на широкое обсуждение вопросов, которые обсуждаются между странами организации. "Да, очевидно, что в этом фестивале принимают участие и другие волонтеры из стран БРИКC. Поэтому нам нужно обсудить то, как мы работаем, как вносить больший вклад в общество и особенно в окружающую среду. Слава Индии, слава России", - сказала она. Как отметила Панча, которая будет преподавать индийские танцы во время фестиваля, эта поездка – шанс научиться чему-то новому. "Вы знаете, когда я узнала, что получу этот шанс, это был первый вопрос, который у меня возник в голове, что именно там произойдет. Мы собираемся на молодежный обмен, мы будем знакомиться со многими идеями, многими странами и культурами. Чего я ожидаю от них, так это научиться многим вещам, которых я не знала здесь, пока была в Индии, чего мне никогда не удавалось в других странах и научить тому, что знаю сама", - считает она. "Это очень хорошее мероприятие для молодежи Индии, чтобы они могли изучить русскую культуру и сделать так, чтобы это открыло для них большие возможности. За семь дней они смогут научиться видеть и чувствовать культуру настоящей России", - уверен социальный активист и сотрудник Глобального молодежного комитета мира Али. "Мне очень приятно, что такая инициатива получила широкий отклик здесь, в Индии. Я был на первом съезде ребят, которые поедут в Россию на этот фестиваль. Индийские участники сделали специальное объединение и назвали его Bharat 360, по количеству людей, которые поедут в Сириус. Я был сильно впечатлен их заинтересованностью – начиная от исполнителей местных танцев и заканчивая молодыми учеными с двумя высшими образованиями, которые летают на самолетах в качестве пилота, и при этом тоже танцуют. Индийская команда будет самой большой по численности среди зарубежных во время фестиваля в Сочи", - рассказал пресс-атташе посольства России в Индии Петр Сизов. Он добавил, что индийских участников Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи доставит прилетевший из России самолет, который осуществит чартер по маршруту Дели - Сочи - Дели. При этом, как отмечают сами члены индийской команды, группа из 360 человек – это совсем немного, чтобы представлять Индию."Триста шестьдесят человек — это немалое число, но Индия - вторая по численности населения страна в мире. Индию в России должна представлять большая группа людей, потому что один или два человека не могут представлять страну с населением 1,4 миллиарда", - сказал РИА Новости эксперт по вопросам детей и беженцев Кунда Канска. С ним согласны и другие участники индийской команды, в частности Радж Кумар, еще один член индийской команды на фестивале. "Это такое большое дело. Это такая большая возможность. Мы — команда из 360 человек, и я думаю, что все участники, все 360, такие талантливые, хорошие, и все – эксперты в своих областях. И я знаю, что мы заставим Индию гордиться!" - сказал он.

https://ria.ru/20240215/festival-1927555079.html

https://ria.ru/20240125/studotryady-1923500645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, россия, сочи, брикс, в мире