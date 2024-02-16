https://ria.ru/20240216/fermery-1927866880.html

Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией

Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией - РИА Новости, 16.02.2024

Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией

Доступ к КПП "Леушены-Албица" на молдавско-румынской границе разблокирован, движение транспорта осуществляется в нормальном режиме, сообщили в пятницу вечером в РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:03

2024-02-16T19:03

2024-02-16T19:03

в мире

молдавия

дорин речан

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927569812_73:0:2434:1328_1920x0_80_0_0_202f1f2e5c1c4a9668df50bebc482806.png

КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Доступ к КПП "Леушены-Албица" на молдавско-румынской границе разблокирован, движение транспорта осуществляется в нормальном режиме, сообщили в пятницу вечером в погранполиции Молдавии. В пятницу группа протестующих аграриев после пикета парламента пришла на заседание экспертного совета при министерстве сельского хозяйства Молдавии, на котором присутствовал премьер-министр Дорин Речан. Между аграриями и главой правительства состоялась беседа. По ее итогам Речан призвал протестующих разблокировать дорогу у КПП "Леушены". "Подъездная дорога к таможенному посту "Леушены-Албица" была разблокирована, движение транспортных средств возобновлено в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранполиции. В свою очередь фермеры сообщили, что разблокировали путь на таможенный пункт до утра 20 февраля. "Часть спецтехники осталась, часть отправилась через поля", - говорится в видеообращении, опубликованном на странице одного из лидеров протестов Сергея Стефанко в социальной сети Facebook*.Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. С начала этой недели они ежедневно блокируют таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли, при этом они отказываются от встречи с главой минсельхоза. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240216/moldaviya-1927785297.html

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

молдавия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, дорин речан, украина, россия