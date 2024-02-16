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Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией - РИА Новости, 16.02.2024
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19:03 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/fermery-1927866880.html
Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией
Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией - РИА Новости, 16.02.2024
Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией
Доступ к КПП "Леушены-Албица" на молдавско-румынской границе разблокирован, движение транспорта осуществляется в нормальном режиме, сообщили в пятницу вечером в РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:03
2024-02-16T19:03
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КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Доступ к КПП "Леушены-Албица" на молдавско-румынской границе разблокирован, движение транспорта осуществляется в нормальном режиме, сообщили в пятницу вечером в погранполиции Молдавии. В пятницу группа протестующих аграриев после пикета парламента пришла на заседание экспертного совета при министерстве сельского хозяйства Молдавии, на котором присутствовал премьер-министр Дорин Речан. Между аграриями и главой правительства состоялась беседа. По ее итогам Речан призвал протестующих разблокировать дорогу у КПП "Леушены". "Подъездная дорога к таможенному посту "Леушены-Албица" была разблокирована, движение транспортных средств возобновлено в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранполиции. В свою очередь фермеры сообщили, что разблокировали путь на таможенный пункт до утра 20 февраля. "Часть спецтехники осталась, часть отправилась через поля", - говорится в видеообращении, опубликованном на странице одного из лидеров протестов Сергея Стефанко в социальной сети Facebook*.Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. С начала этой недели они ежедневно блокируют таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли, при этом они отказываются от встречи с главой минсельхоза. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240216/moldaviya-1927785297.html
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
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в мире, молдавия, дорин речан, украина, россия
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Украина, Россия
Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП на границе с Румынией

Молдавские фермеры разблокировали дорогу к КПП в Леушенах на границе с Румынией

© SputnikМолдавские фермеры
Молдавские фермеры
© Sputnik
Молдавские фермеры . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Доступ к КПП "Леушены-Албица" на молдавско-румынской границе разблокирован, движение транспорта осуществляется в нормальном режиме, сообщили в пятницу вечером в погранполиции Молдавии.
В пятницу группа протестующих аграриев после пикета парламента пришла на заседание экспертного совета при министерстве сельского хозяйства Молдавии, на котором присутствовал премьер-министр Дорин Речан. Между аграриями и главой правительства состоялась беседа. По ее итогам Речан призвал протестующих разблокировать дорогу у КПП "Леушены".
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"Подъездная дорога к таможенному посту "Леушены-Албица" была разблокирована, движение транспортных средств возобновлено в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранполиции.
В свою очередь фермеры сообщили, что разблокировали путь на таможенный пункт до утра 20 февраля. "Часть спецтехники осталась, часть отправилась через поля", - говорится в видеообращении, опубликованном на странице одного из лидеров протестов Сергея Стефанко в социальной сети Facebook*.
Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. С начала этой недели они ежедневно блокируют таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли, при этом они отказываются от встречи с главой минсельхоза.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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