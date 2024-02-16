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Польские фермеры заблокировали последний пункт пропуска с Украиной - РИА Новости, 16.02.2024
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13:02 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/fermery-1927771588.html
Польские фермеры заблокировали последний пункт пропуска с Украиной
Польские фермеры заблокировали последний пункт пропуска с Украиной - РИА Новости, 16.02.2024
Польские фермеры заблокировали последний пункт пропуска с Украиной
Протестующие польские фермеры заблокировали последний пункт пропуска на границе с Украиной, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:02
2024-02-16T13:02
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали последний пункт пропуска на границе с Украиной, сообщает Польское телевидение. "Только что началось блокирование пункта пропуска Корчева. Это последний грузовой пункт пропуска на польско-украинской границе, который не был заблокирован. Это парализует пограничные переходы, грузовики стоят в огромных очередях", - говорится в сообщении. По данным телеканала, в пункте пропуска Корчева в очереди стоит около 1000 большегрузных автомобилей, а в соседнем пункте пропуска Медыка – около 400. "Это означает, что время ожидания составляет около трех недель", - говорится в сообщении. В прошлую пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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в мире, украина, киев, словакия, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Киев, Словакия, Всемирная торговая организация (ВТО)
Польские фермеры заблокировали последний пункт пропуска с Украиной

Польское телевидение: польские фермеры заблокировали последний КПП с Украиной

© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIПольские фермеры на тракторах блокируют КПП
Польские фермеры на тракторах блокируют КПП - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
Польские фермеры на тракторах блокируют КПП . Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали последний пункт пропуска на границе с Украиной, сообщает Польское телевидение.
"Только что началось блокирование пункта пропуска Корчева. Это последний грузовой пункт пропуска на польско-украинской границе, который не был заблокирован. Это парализует пограничные переходы, грузовики стоят в огромных очередях", - говорится в сообщении.
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По данным телеканала, в пункте пропуска Корчева в очереди стоит около 1000 большегрузных автомобилей, а в соседнем пункте пропуска Медыка – около 400. "Это означает, что время ожидания составляет около трех недель", - говорится в сообщении.
В прошлую пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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