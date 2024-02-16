https://ria.ru/20240216/evtanaziya-1927743601.html

Мэр Магадана выступил за эвтаназию опасных бездомных животных

Мэр Магадана выступил за эвтаназию опасных бездомных животных - РИА Новости, 16.02.2024

Мэр Магадана выступил за эвтаназию опасных бездомных животных

Мэр Магадана Юрий Гришан дал правовому управлению муниципалитета поручение подготовить поправки в региональный закон, разрешающие эвтаназию опасных бродячих... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:08

2024-02-16T11:08

2024-02-16T11:08

магаданская область

магадан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_0:278:2277:1559_1920x0_80_0_0_38c23c2691d1de826a165b04663d64c3.jpg

МАГАДАН, 16 фев - РИА Новости. Мэр Магадана Юрий Гришан дал правовому управлению муниципалитета поручение подготовить поправки в региональный закон, разрешающие эвтаназию опасных бродячих животных. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Магаданской области принят закон о бродячих животных, в пояснении к которому якобы указано, что разрешается убивать собак, которые пробыли во временном приюте больше 10 дней и чьи хозяева не объявились. Однако власти региона эту информацию опровергли и пояснили, что порядок работы с бродячими животными пока не конкретизирован. "У нас на протяжении нескольких лет действует в связи с этой проблемой режим повышенной готовности. Необходимы более действенные меры. В связи с этим я дал поручение нашему правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность. Они согласованы с Ассоциацией муниципальных образований Магаданской области", - написал Гришан в своем Telegram-канале. Он добавил, что за два неполных месяца 2024 года в адрес муниципалитета поступило более 100 обращений от жителей, связанных с бесконтрольным выгулом домашних животных и встречей собак без хозяев на улицах города. В январе от животных в Магадане пострадали 18 горожан. "Мы приняли решение продолжить действие режима повышенной готовности в городе", - добавил Гришан. Летом 2023 года стая бездомных животных ночью набросилась на мужчину в одном из дворов в Магадане. Пострадавшего госпитализировали, ему проводили искусственную вентиляцию легких. Однако в итоге мужчина скончался.

https://ria.ru/20240216/bratsk-1927732885.html

https://ria.ru/20240213/zhivotnye-1926994208.html

магаданская область

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магаданская область, магадан