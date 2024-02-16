https://ria.ru/20240216/evrosoyuz-1927715984.html
Евросоюз сократил закупки нефти и газа из России до 29 миллиардов евро
Евросоюз сократил закупки нефти и газа из России до 29 миллиардов евро - РИА Новости, 16.02.2024
Евросоюз сократил закупки нефти и газа из России до 29 миллиардов евро
Импорт Евросоюзом нефти и газа из России в 2023 году сократился в годовом выражении в пять раз — до 29 миллиардов евро, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T08:59
2024-02-16T08:59
2024-02-16T09:26
экономика
россия
евросоюз
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Импорт Евросоюзом нефти и газа из России в 2023 году сократился в годовом выражении в пять раз — до 29 миллиардов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, закупки "черного золота" в денежном выражении снизились в 5,9 раза — до 9,3 миллиарда евро. В то же время физически импорт уменьшился лишь на 11 процентов — до 21,3 миллиона тонн. Нефть продолжили закупать Болгария (5,5 миллиона тонн за год), Венгрия (4,7 миллиона тонн), Чехия (4,3 миллиона тонн), Словакия (4,6 миллиона тонн), а также Польша (1,15 миллиона тонн), Нидерланды (831 тысяча тонн) и Австрия (9,3 тысячи тонн). Импорт нефтепродуктов сократился в физическом выражении в 9,6 раза, до 4,2 миллиона тонн на 3,1 миллиарда евро. Основными покупателями стали Греция (841 тысяча тонн), Германия (771 тысяча тонн) и Бельгия (702 тысячи тонн). Поставки Москвой газа в ЕС уменьшились на 25 процентов, до 22,4 миллиона тонн, а в денежном выражении — в 2,9 раза, до 16,7 миллиарда евро. Самые крупные закупки сделали Венгрия (4,7 миллиона тонн), Греция (три миллиона тонн) и Бельгия (2,8 миллиона тонн). В целом товарооборот России и Евросоюза упал до 88,9 миллиарда евро, что в 2,9 раза меньше показателя годом ранее. При этом импорт ЕС сократился в четыре раза — до 50,6 миллиарда евро, а экспорт - на треть, до 38,3 миллиарда евро. Брюссель с 2022 года вводит санкции против поставок энергоносителей из России: первым, еще летом того года, под запрет попал уголь, а в конце года ввели ограничения на нефть. В 2023 году начали действовать санкции на нефтепродукты. Европейский рынок исторически был главным для российских газовиков, поставки туда "голубого топлива" в прошлом достигали 150 миллиардов кубометров и выше. Но в 2022 году, после физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок — экспорт из России существенно снизился. Поставки газа "Газпромом" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года упали примерно на 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на Европейский союз.
https://ria.ru/20231218/neft-1916570860.html
https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html
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internet-group@rian.ru
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экономика, россия, евросоюз
Экономика, Россия, Евросоюз
Евросоюз сократил закупки нефти и газа из России до 29 миллиардов евро
ЕС закупил у России нефти и газа на сумму более €29 млрд в 2023 году
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Импорт Евросоюзом нефти и газа из России в 2023 году сократился в годовом выражении в пять раз — до 29 миллиардов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, закупки "черного золота" в денежном выражении снизились в 5,9 раза — до 9,3 миллиарда евро. В то же время физически импорт уменьшился лишь на 11 процентов — до 21,3 миллиона тонн.
Нефть продолжили закупать Болгария
(5,5 миллиона тонн за год), Венгрия
(4,7 миллиона тонн), Чехия
(4,3 миллиона тонн), Словакия
(4,6 миллиона тонн), а также Польша
(1,15 миллиона тонн), Нидерланды
(831 тысяча тонн) и Австрия
(9,3 тысячи тонн).
Импорт нефтепродуктов сократился в физическом выражении в 9,6 раза, до 4,2 миллиона тонн на 3,1 миллиарда евро. Основными покупателями стали Греция
(841 тысяча тонн), Германия
(771 тысяча тонн) и Бельгия
(702 тысячи тонн).
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уменьшились на 25 процентов, до 22,4 миллиона тонн, а в денежном выражении — в 2,9 раза, до 16,7 миллиарда евро. Самые крупные закупки сделали Венгрия (4,7 миллиона тонн), Греция (три миллиона тонн) и Бельгия (2,8 миллиона тонн).
В целом товарооборот России и Евросоюза упал до 88,9 миллиарда евро, что в 2,9 раза меньше показателя годом ранее. При этом импорт ЕС сократился в четыре раза — до 50,6 миллиарда евро, а экспорт - на треть, до 38,3 миллиарда евро.
Брюссель с 2022 года вводит санкции против поставок энергоносителей из России: первым, еще летом того года, под запрет попал уголь, а в конце года ввели ограничения на нефть. В 2023 году начали действовать санкции на нефтепродукты.
Европейский рынок исторически был главным для российских газовиков, поставки туда "голубого топлива" в прошлом достигали 150 миллиардов кубометров и выше. Но в 2022 году, после физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок — экспорт из России существенно снизился. Поставки газа "Газпромом
" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года упали примерно на 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на Европейский союз.
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