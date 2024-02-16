Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз сократил закупки нефти и газа из России до 29 миллиардов евро - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 16.02.2024 (обновлено: 09:26 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/evrosoyuz-1927715984.html
Евросоюз сократил закупки нефти и газа из России до 29 миллиардов евро
Евросоюз сократил закупки нефти и газа из России до 29 миллиардов евро - РИА Новости, 16.02.2024
Евросоюз сократил закупки нефти и газа из России до 29 миллиардов евро
Импорт Евросоюзом нефти и газа из России в 2023 году сократился в годовом выражении в пять раз — до 29 миллиардов евро, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T08:59
2024-02-16T09:26
экономика
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Импорт Евросоюзом нефти и газа из России в 2023 году сократился в годовом выражении в пять раз — до 29 миллиардов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, закупки "черного золота" в денежном выражении снизились в 5,9 раза — до 9,3 миллиарда евро. В то же время физически импорт уменьшился лишь на 11 процентов — до 21,3 миллиона тонн. Нефть продолжили закупать Болгария (5,5 миллиона тонн за год), Венгрия (4,7 миллиона тонн), Чехия (4,3 миллиона тонн), Словакия (4,6 миллиона тонн), а также Польша (1,15 миллиона тонн), Нидерланды (831 тысяча тонн) и Австрия (9,3 тысячи тонн). Импорт нефтепродуктов сократился в физическом выражении в 9,6 раза, до 4,2 миллиона тонн на 3,1 миллиарда евро. Основными покупателями стали Греция (841 тысяча тонн), Германия (771 тысяча тонн) и Бельгия (702 тысячи тонн). Поставки Москвой газа в ЕС уменьшились на 25 процентов, до 22,4 миллиона тонн, а в денежном выражении — в 2,9 раза, до 16,7 миллиарда евро. Самые крупные закупки сделали Венгрия (4,7 миллиона тонн), Греция (три миллиона тонн) и Бельгия (2,8 миллиона тонн). В целом товарооборот России и Евросоюза упал до 88,9 миллиарда евро, что в 2,9 раза меньше показателя годом ранее. При этом импорт ЕС сократился в четыре раза — до 50,6 миллиарда евро, а экспорт - на треть, до 38,3 миллиарда евро. Брюссель с 2022 года вводит санкции против поставок энергоносителей из России: первым, еще летом того года, под запрет попал уголь, а в конце года ввели ограничения на нефть. В 2023 году начали действовать санкции на нефтепродукты. Европейский рынок исторически был главным для российских газовиков, поставки туда "голубого топлива" в прошлом достигали 150 миллиардов кубометров и выше. Но в 2022 году, после физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок — экспорт из России существенно снизился. Поставки газа "Газпромом" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года упали примерно на 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на Европейский союз.
https://ria.ru/20231218/neft-1916570860.html
https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз
Экономика, Россия, Евросоюз
Евросоюз сократил закупки нефти и газа из России до 29 миллиардов евро

ЕС закупил у России нефти и газа на сумму более €29 млрд в 2023 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Импорт Евросоюзом нефти и газа из России в 2023 году сократился в годовом выражении в пять раз — до 29 миллиардов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, закупки "черного золота" в денежном выражении снизились в 5,9 раза — до 9,3 миллиарда евро. В то же время физически импорт уменьшился лишь на 11 процентов — до 21,3 миллиона тонн.
Нефть продолжили закупать Болгария (5,5 миллиона тонн за год), Венгрия (4,7 миллиона тонн), Чехия (4,3 миллиона тонн), Словакия (4,6 миллиона тонн), а также Польша (1,15 миллиона тонн), Нидерланды (831 тысяча тонн) и Австрия (9,3 тысячи тонн).
Импорт нефтепродуктов сократился в физическом выражении в 9,6 раза, до 4,2 миллиона тонн на 3,1 миллиарда евро. Основными покупателями стали Греция (841 тысяча тонн), Германия (771 тысяча тонн) и Бельгия (702 тысячи тонн).
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть
18 декабря 2023, 18:33
Поставки Москвой газа в ЕС уменьшились на 25 процентов, до 22,4 миллиона тонн, а в денежном выражении — в 2,9 раза, до 16,7 миллиарда евро. Самые крупные закупки сделали Венгрия (4,7 миллиона тонн), Греция (три миллиона тонн) и Бельгия (2,8 миллиона тонн).
В целом товарооборот России и Евросоюза упал до 88,9 миллиарда евро, что в 2,9 раза меньше показателя годом ранее. При этом импорт ЕС сократился в четыре раза — до 50,6 миллиарда евро, а экспорт - на треть, до 38,3 миллиарда евро.
Брюссель с 2022 года вводит санкции против поставок энергоносителей из России: первым, еще летом того года, под запрет попал уголь, а в конце года ввели ограничения на нефть. В 2023 году начали действовать санкции на нефтепродукты.
Европейский рынок исторически был главным для российских газовиков, поставки туда "голубого топлива" в прошлом достигали 150 миллиардов кубометров и выше. Но в 2022 году, после физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок — экспорт из России существенно снизился. Поставки газа "Газпромом" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года упали примерно на 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на Европейский союз.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Европа в войне с Россией купила себе билет в один конец
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала