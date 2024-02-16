https://ria.ru/20240216/evakuatsiya-1927712029.html

В Бурятии из больницы эвакуировали пятьсот человек из-за ложной тревоги

В Бурятии из больницы эвакуировали пятьсот человек из-за ложной тревоги - РИА Новости, 16.02.2024

В Бурятии из больницы эвакуировали пятьсот человек из-за ложной тревоги

Пятьсот человек эвакуировали из поликлиники в столице Бурятии из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T07:42

2024-02-16T07:42

2024-02-16T07:42

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16901/22/169012285_0:4:2598:1465_1920x0_80_0_0_808b2580956a7a3b860fd32653912b3e.jpg

УЛАН-УДЭ, 16 фев – РИА Новости. Пятьсот человек эвакуировали из поликлиники в столице Бурятии из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, сообщает региональный главк МЧС. В пятницу утром в паблике "Весь Улан-Удэ" во "ВКонтакте" появилась информация, что из улан-удэнской поликлиники №4 эвакуируют людей. "По улице Яковлева эвакуировано 500 человек. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями при проведении проверки возгораний не обнаружено. Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20240216/pozhar-1927707905.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия