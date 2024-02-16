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В Бурятии из больницы эвакуировали пятьсот человек из-за ложной тревоги
В Бурятии из больницы эвакуировали пятьсот человек из-за ложной тревоги - РИА Новости, 16.02.2024
В Бурятии из больницы эвакуировали пятьсот человек из-за ложной тревоги
Пятьсот человек эвакуировали из поликлиники в столице Бурятии из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T07:42
2024-02-16T07:42
2024-02-16T07:42
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 16 фев – РИА Новости. Пятьсот человек эвакуировали из поликлиники в столице Бурятии из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, сообщает региональный главк МЧС. В пятницу утром в паблике "Весь Улан-Удэ" во "ВКонтакте" появилась информация, что из улан-удэнской поликлиники №4 эвакуируют людей. "По улице Яковлева эвакуировано 500 человек. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями при проведении проверки возгораний не обнаружено. Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20240216/pozhar-1927707905.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
В Бурятии из больницы эвакуировали пятьсот человек из-за ложной тревоги
Из больницы Улан-Удэ эвакуировали пятьсот человек из-за ложной пожарной тревоги