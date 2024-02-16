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Источник: в ЕС обеспокоены "планами России" по ядерному оружию в космосе - РИА Новости, 16.02.2024
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17:26 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/es-1927846393.html
Источник: в ЕС обеспокоены "планами России" по ядерному оружию в космосе
Источник: в ЕС обеспокоены "планами России" по ядерному оружию в космосе - РИА Новости, 16.02.2024
Источник: в ЕС обеспокоены "планами России" по ядерному оружию в космосе
У ЕС нет информации о якобы планах РФ по ядерному оружию в космосе, но это вызывает беспокойство, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:26
2024-02-16T17:26
в мире
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. У ЕС нет информации о якобы планах РФ по ядерному оружию в космосе, но это вызывает беспокойство, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы осведомлены об этом, у нас нет информации... но это вызывает обеспокоенность", - сказал он.Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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в мире, евросоюз, россия
В мире, Евросоюз, Россия
Источник: в ЕС обеспокоены "планами России" по ядерному оружию в космосе

У Евросоюза нет информации о "планах России" по ядерному оружию в космосе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. У ЕС нет информации о якобы планах РФ по ядерному оружию в космосе, но это вызывает беспокойство, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы осведомлены об этом, у нас нет информации... но это вызывает обеспокоенность", - сказал он.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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