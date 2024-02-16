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Экспортеры бананов из Эквадора хотят улучшить торговлю с Россией - РИА Новости, 16.02.2024
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20:47 16.02.2024 (обновлено: 20:51 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/eksportery-1927880540.html
Экспортеры бананов из Эквадора хотят улучшить торговлю с Россией
Экспортеры бананов из Эквадора хотят улучшить торговлю с Россией - РИА Новости, 16.02.2024
Экспортеры бананов из Эквадора хотят улучшить торговлю с Россией
Делегация Эквадора, которая отправится в Москву для обсуждения вопроса поставок бананов в РФ, будет состоять из представителей бизнеса и государства, сообщил... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:47
2024-02-16T20:51
экономика
эквадор
россия
москва
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 фев - РИА Новости. Делегация Эквадора, которая отправится в Москву для обсуждения вопроса поставок бананов в РФ, будет состоять из представителей бизнеса и государства, сообщил РИА Новости глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар. "Делегация, которая поедет (в Москву), будет состоять из представителей государства и ассоциаций экспортеров бананов", - сказал он. "Поездка (организована) для укрепления уз дружбы, улучшения дипломатических и торговых отношений, для обмена информацией, критериями и техническими аспектами об этой мухе-горбатке и, кроме того, чтобы дать чувство безопасности нашим потребителям", - добавил Саласар. Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора , в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. В пятницу Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут обсуждаться. Консультации по фитосанитрной безопасности пройдут 19 февраля.
https://ria.ru/20240213/banany-1927095769.html
https://ria.ru/20240207/eksportery-1926026555.html
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экономика, эквадор, россия, москва, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Эквадор, Россия, Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Экспортеры бананов из Эквадора хотят улучшить торговлю с Россией

Экспортеры бананов из Эквадора хотят улучшить торговлю с Россией

© Pixabay / matthiasboeckelБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Pixabay / matthiasboeckel
Бананы. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 фев - РИА Новости. Делегация Эквадора, которая отправится в Москву для обсуждения вопроса поставок бананов в РФ, будет состоять из представителей бизнеса и государства, сообщил РИА Новости глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.
«
"Делегация, которая поедет (в Москву), будет состоять из представителей государства и ассоциаций экспортеров бананов", - сказал он.
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«
"Поездка (организована) для укрепления уз дружбы, улучшения дипломатических и торговых отношений, для обмена информацией, критериями и техническими аспектами об этой мухе-горбатке и, кроме того, чтобы дать чувство безопасности нашим потребителям", - добавил Саласар.
Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора , в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
В пятницу Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут обсуждаться. Консультации по фитосанитрной безопасности пройдут 19 февраля.
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ЭкономикаЭквадорРоссияМоскваФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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