Рейтинг@Mail.ru
Джонсон заявил, что знал об "угрозе нацбезопасности" США еще в январе - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:39 16.02.2024 (обновлено: 07:20 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/dzhonson-1927706572.html
Джонсон заявил, что знал об "угрозе нацбезопасности" США еще в январе
Джонсон заявил, что знал об "угрозе нацбезопасности" США еще в январе - РИА Новости, 16.02.2024
Джонсон заявил, что знал об "угрозе нацбезопасности" США еще в январе
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что знает о новой "угрозе национальной безопасности" США, якобы связанной с возможным... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T05:39
2024-02-16T07:20
в мире
сша
россия
украина
майк джонсон
джо байден
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915412473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14060f5c06347dc408ab0ad0d7c42ccc.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что знает о новой "угрозе национальной безопасности" США, якобы связанной с возможным размещением РФ противоспутникового оружия в космосе, еще с января, сообщает издание Hill."Мы знаем об этом уже несколько недель. Мы попросили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в письменном виде в январе", - сказал Джонсон журналистам в четверг вечером после окончания секретного брифинга. Письмо было отправлено 31 января, сообщили в его офисе.Как отмечает издание, спикер выразил уверенность, что у администрации президента Джо Байдена есть план по борьбе с этой угрозой. Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927686169.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915412473_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1718251edcc7d2cb3ed7e888734f7d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, майк джонсон, джо байден, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Украина, Майк Джонсон, Джо Байден, Дмитрий Песков
Джонсон заявил, что знал об "угрозе нацбезопасности" США еще в январе

Спикер Джонсон заявил, что знал об "угрозе нацбезопасности" США еще в январе

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер Палаты представителей Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что знает о новой "угрозе национальной безопасности" США, якобы связанной с возможным размещением РФ противоспутникового оружия в космосе, еще с января, сообщает издание Hill.
«
"Мы знаем об этом уже несколько недель. Мы попросили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в письменном виде в январе", - сказал Джонсон журналистам в четверг вечером после окончания секретного брифинга. Письмо было отправлено 31 января, сообщили в его офисе.
Как отмечает издание, спикер выразил уверенность, что у администрации президента Джо Байдена есть план по борьбе с этой угрозой.
Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Байден поручил связаться с Россией из-за "противоспутникового оружия"
15 февраля, 22:33
 
В миреСШАРоссияУкраинаМайк ДжонсонДжо БайденДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала