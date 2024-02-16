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Джонсон заявил, что знал об "угрозе нацбезопасности" США еще в январе

Джонсон заявил, что знал об "угрозе нацбезопасности" США еще в январе - РИА Новости, 16.02.2024

Джонсон заявил, что знал об "угрозе нацбезопасности" США еще в январе

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что знает о новой "угрозе национальной безопасности" США, якобы связанной с возможным... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T05:39

2024-02-16T05:39

2024-02-16T07:20

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что знает о новой "угрозе национальной безопасности" США, якобы связанной с возможным размещением РФ противоспутникового оружия в космосе, еще с января, сообщает издание Hill."Мы знаем об этом уже несколько недель. Мы попросили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в письменном виде в январе", - сказал Джонсон журналистам в четверг вечером после окончания секретного брифинга. Письмо было отправлено 31 января, сообщили в его офисе.Как отмечает издание, спикер выразил уверенность, что у администрации президента Джо Байдена есть план по борьбе с этой угрозой. Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.

https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927686169.html

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в мире, сша, россия, украина, майк джонсон, джо байден, дмитрий песков