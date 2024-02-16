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"Раскрывают позиции": в ФРГ назвали самое опасное российское оружие для ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
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13:10 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/drony-1927773908.html
"Раскрывают позиции": в ФРГ назвали самое опасное российское оружие для ВСУ
"Раскрывают позиции": в ФРГ назвали самое опасное российское оружие для ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
"Раскрывают позиции": в ФРГ назвали самое опасное российское оружие для ВСУ
Российские разведывательные и ударные беспилотники оказывают колоссальное давление на Вооруженные силы Украины, заявила журналистка Катрин Айгендорф в репортаже РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:10
2024-02-16T13:10
россия
дальний восток
технологии
хабаровск
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские разведывательные и ударные беспилотники оказывают колоссальное давление на Вооруженные силы Украины, заявила журналистка Катрин Айгендорф в репортаже для немецкого канала ZDF."У них есть серьезная проблема: российские разведывательные дроны, которые могут раскрыть их позиции, а также ударные БПЛА, которые русские применяют в огромном количестве в том числе, чтобы уничтожить танки", — отметила она.Айгендорф подчеркнула, что для ВСУ сложилась критическая ситуация, в которой они рискуют потерять еще больше территорий. Она также добавила, что положение украинской армии осложняет острая нехватка боеприпасов.В январе президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске заявил, что армия эффективно применяет российские дроны в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства отметил, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных методов ведения вооруженной борьбы. Использование дронов связывает войска и корректирует их взаимодействие, делает работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку.
https://ria.ru/20240216/tank-1927729245.html
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россия
дальний восток
хабаровск
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россия, дальний восток, технологии, хабаровск, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Дальний Восток, Технологии, Хабаровск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Раскрывают позиции": в ФРГ назвали самое опасное российское оружие для ВСУ

ZDF: российские разведывательные и ударные дроны оказывают давление на ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские разведывательные и ударные беспилотники оказывают колоссальное давление на Вооруженные силы Украины, заявила журналистка Катрин Айгендорф в репортаже для немецкого канала ZDF.
"У них есть серьезная проблема: российские разведывательные дроны, которые могут раскрыть их позиции, а также ударные БПЛА, которые русские применяют в огромном количестве в том числе, чтобы уничтожить танки", — отметила она.
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Айгендорф подчеркнула, что для ВСУ сложилась критическая ситуация, в которой они рискуют потерять еще больше территорий. Она также добавила, что положение украинской армии осложняет острая нехватка боеприпасов.
В январе президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске заявил, что армия эффективно применяет российские дроны в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства отметил, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных методов ведения вооруженной борьбы. Использование дронов связывает войска и корректирует их взаимодействие, делает работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку.
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РоссияДальний ВостокТехнологииХабаровскВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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