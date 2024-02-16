https://ria.ru/20240216/doverennost-1757390314.html

Доверенность: какие формы бывают, как правильно оформить в 2024 году

Доверенность 2024: физическим и юридическим лицам, суть, форма, сроки оформления

Доверенность: какие формы бывают, как правильно оформить в 2024 году

Доверенность – это документ, подтверждающий, что физическое или юридическое лицо имеет право на официальное представительство от имени другого лица. Она может... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:18

2024-02-16T14:18

2024-02-16T14:18

общество

федеральная нотариальная палата

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Доверенность – это документ, подтверждающий, что физическое или юридическое лицо имеет право на официальное представительство от имени другого лица. Она может быть выдана на любой срок и для многих целей: для заключения договоров, покупки имущества и иных действий на территории России. О том, в чем суть доверенности, что значит генеральная форма этого документа, образцы его оформления и в каких случаях нужна подпись нотариуса, – в материале РИА Новости.ДоверенностьЕсли человек по уважительным причинам не имеет возможности лично участвовать в процедурах, касающихся его прав и обязанностей (например, находится на излечении, проходит контрактную или срочную военную службу и так далее), то он может оформить специальный письменный документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от его лица. Это и есть доверенность, которая нужна при совершении сделок, требующих нотариальной формы, и других юридически значимых действий.С точки зрения законодательства документ возможно оформить и без присутствия доверенного лица (поверенного), то есть того, на кого оформляется документ. При этом он имеет право впоследствии отказаться от полученных полномочий.Кому нужнаДарья Петрова, кандидат юридических наук и эксперт в области договорного права и судебных разбирательств, уточняет, что доверенность – документ, который предоставляет одному лицу право совершать юридически значимые действия от имени другого. Поэтому он необходим тому, кто в какой-то момент не может совершить такие действия лично. Например, человек находится за границей, и ему нужно в это время подписать договор или подать документы в налоговую на территории России. Доверенность в такой ситуации решает эту проблему. Человек выдает доверенность своему представителю, и тот уже подписывает договор или получает бумаги в налоговой от имени представляемого. С другой стороны, доверенность – это тот документ, который нужен представителю, чтобы обосновать законность своих действий от имени представляемого. Без оригинала доверенности ни одна компания не станет даже разговаривать с гражданином, который хочет совершить какие-то действия от имени другого лица.Кто выдаетВыдавать доверенность могут как физические, так и юридические лица.ВидыВ зависимости от объема представительских полномочий доверенности бывают нескольких видов:РазоваяОна оформляется для исполнения одного юридического действия. Например, доверенность на получение или отправку груза (посылки).ГенеральнаяОзначает передачу поверенному максимально большого объема полномочий: управление имуществом, представление интересов доверителя во всех органах и организациях.СпециальнаяТакой вариант документа получают для совершения ряда однотипных действий (на ведение дела в суде, на регистрацию прав на недвижимость и так далее).Срок действияСогласно статье 186 ГК РФ доверенность можно выдавать на любое время, в том числе на неограниченный срок (безотзывная, нотариально удостоверенная). Если период действия документа не указан, то он по умолчанию сохраняет силу в течение года."В новой редакции статьи 186 Гражданского кодекса было отменено правило о максимальном сроке действия доверенности, который был равен трем годам", — поделилась с РИА Новости юрист Юлия Леонова.Правила составления доверенностиДля всех видов доверенности существуют определенные правила оформления. В первую очередь, это всегда письменный документ, который может быть как напечатан на компьютере, так и составлен от руки.Для того чтобы правильно оформить доверенность, нужно соблюсти следующие требования:Формы исполненияПо форме исполнения доверенность может быть нотариально заверенной или совершенной в простой письменной форме, то есть составленной от руки или напечатанной на компьютере.Второй вариант допускается, если речь идет, например, о получении какой-либо справки, трудовой книжки, управлении автомобилем и так далее.Документ в письменной форме можно заверить не только у нотариуса, но и у должностных лиц компании или организации, причем без внесения какой-либо платы. К примеру, доверенность на получение посылки может завизировать начальник почтового отделения. Доверенность человека, который находится в социальном учреждении, действительна с подписью руководителя этой структуры.Если сделка требует государственной регистрации или нотариальной формы, то доверенность необходимо заверить у нотариуса. Для этого нужно иметь при себе паспорт и оплатить госпошлину.Примеры ситуаций, в которых необходима нотариальная форма документа:При этом обратиться к нотариусу можно и в случае, если доверенность не нуждается в госрегистрации.Примеры доверенностиДоверенности могут быть составлены по самым различным причинам. При составлении документа, вне зависимости от его вида и объема полномочий, следует придерживаться общих правил.Как проверить статус доверенностиЕсли доверенность заверена нотариально, ее подлинность, срок действия, наличие в реестре можно проверить в режиме онлайнна официальном сайте Федеральной нотариальной палаты. Для этого нужно ввести номер регистрации, дату удостоверения и ФИО должностного лица, заверившего документ.Если доверенность была выдана руководителем юрлица, то проверить ее действительность онлайн невозможно. Нужно лично обратиться в организацию, выдавшую документ.Эксперты советуют, если при покупке или продаже квартиры от имени другой стороны действует представитель по доверенности, лучше проверить доверенность дважды. Первый раз — сразу на этапе сбора документов, а второй — в день регистрации сделки в Росреестре, чтобы сделку не признали недействительной или не приостановили регистрацию права.Как отменить доверенностьДоверитель имеет право в любое время расторгнуть договор со своим представителем и отменить доверенность. Проще всего это сделать с помощью нотариуса, причем совершенно неважно, был ли заверен кем-то документ или оформлен в простой рукописной форме. Отменить доверенность может любой нотариус, не обязательно тот, кто ее удостоверил.При оформлении сделки регистратор проверяет договор по общей базе или отправляет запрос напрямую нотариусу.Если отмена доверенности была совершена в простой письменной форме, сведения об этом могут быть размещены в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве (в газете "Коммерсантъ"). В этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована. Третьи лица в таком случае считаются извещенными об отмене доверенности по истечении месяца со дня опубликования таких сведений.Удобнее всего отменить простую письменную доверенность через личный кабинет на сайте ФНП. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись на “Госуслугах”. Доверитель должен заполнить и отправить заявление, которое предложит система.Учет доверенностей"Учет доверенностей актуален для компаний. Для них важно в каждый конкретный момент времени знать, кому они предоставили право действовать от своего имени и в каком объеме. Теоретически, если какой-то гражданин-индивидуальный предприниматель ведет активную деятельность именно через своих представителей, то, возможно, для него учет доверенностей тоже будет полезен (хотя на практике такое не встречается)", – пояснила Дарья Петрова.Эксперт также добавляет, что сегодня отсутствуют обязательные требования к учету доверенностей, поэтому каждая организация вправе вести такой реестр выданных доверенностей, какой ей удобен. На практике журналы учета выданных доверенностей могут быть либо в бумажном, либо в электронном виде. Такие журналы обычно представляют собой таблицу, которая содержит реквизиты доверенности (дату выдачи и номер), ФИО представителя, срок действия доверенности и объем полномочий представителя. Нередко реестр выданных доверенностей дополняется (или иногда заменяется) папкой с их копиями (или электронным архивом их скан-копий) – это позволяет оперативно обратиться к доверенности, чтобы уточнить какие-то сведения, которые в реестре описаны в общих чертах (например, объем полномочий).ЗаконодательствоЮридические отношения между доверителем и поверенным регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 185 ("Общие положения о доверенности"). С точки зрения законодательства участники сделки должны быть совершеннолетними и дееспособными. От имени малолетних и недееспособных граждан доверенности имеют право выдавать только их законные представители, то есть родители, опекуны или усыновители. Несовершеннолетние дети в возрасте 14-18 лет могут тоже оформить доверенность, но только на те действия, которые по закону они уже могут совершать самостоятельно.Советы экспертаПо словам Дарьи Петровой, самое важное при выдаче доверенности – это правильно и точно сформулировать объем полномочий. Для этого нужно четко понимать, какие действия будет совершать представитель по этой доверенности. Если он будет получать или подавать документы в налоговую, то нужно указать наименование такой налоговой и описать те действия и документы, которые будет совершать и с которыми будет работать представитель. Если доверенность выдается на подписание договора, то нужно максимально точно указать в доверенности, какой это договор, с кем он будет заключаться, на какую сумму и в отношении какого предмета. Такая конкретизация защитит представляемого от недобросовестных действий представителя, который, пользуясь широкими полномочиями из доверенности, может начать совершать сделки отнюдь не в интересах представляемого. Более того, чем четче в доверенности описан объем полномочий представителя, тем ниже вероятность отказа в работе с таким представителем со стороны третьих лиц. Часто банки и государственные органы требуют доверенностей, в которых указаны точное название такого банка или государственного органа и конкретное действие, которое будет совершать представитель по этой доверенности – в противном случае они отказываются работать с таким гражданином.Важный реквизит доверенности – это ее дата. Без указания даты доверенность не имеет силы. На практике такая ошибка при выдаче доверенности почти не встречается (только в случае каких-то явных технических сбоев), так как дата – это реквизит любого документа, и вряд ли кто-то забудет ее поставить."Передоверие – это еще один важный момент при выдаче доверенности. Передоверие предполагает право представителя делегировать свои представительские полномочия третьему лицу. На практике это достаточно удобно. Например, юридическое лицо выдает доверенность юристу на ведение судебного процесса. Если в доверенности предусмотрена возможность передоверия, то юрист может делегировать свои полномочия коллеге с тем, чтобы тот выполнил какие-то технические задачи (подал/получил документы, ознакомился с делом) или даже поучаствовал в судебном заседании, если вдруг юрист заболеет. Стоит заметить, что эту же самую цель можно достичь путем выдачи доверенности сразу на нескольких лиц. Однако на момент выдачи доверенности не всегда есть возможность предсказать, как сложится ситуация в будущем и будет ли нужно привлекать третьих лиц для исполнения поручения, поэтому передоверие помогает решить эту проблему. Для того, чтобы представитель мог делегировать свои полномочия третьему лицу, возможность передоверия должна быть предусмотрена в основной доверенности", – дополнила эксперт.

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общество, федеральная нотариальная палата, россия