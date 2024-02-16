https://ria.ru/20240216/donbass-1927712164.html

Рогов оценил позицию премьера Словакии по Донбассу

Рогов оценил позицию премьера Словакии по Донбассу - РИА Новости, 16.02.2024

Рогов оценил позицию премьера Словакии по Донбассу

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал заявление премьер-министра Словакии... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T07:44

2024-02-16T07:44

2024-02-16T07:44

словакия

донбасс

херсонская область

владимир рогов

роберт фицо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что Россия не уйдет из Донбасса и Крыма, согласием с неизбежным. Ранее Фицо в интервью изданию Hlavne spravy назвал "абсолютно нереальным" то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма, и призвал приспособиться к новой реальности. Он подчеркнул, что выступает только за гуманитарную помощь Украине и не верит в военное решение конфликта. "Если большинство западных политиков находится в стадии отрицания или гнева, то Фицо активно продвигается в стадиях принятия существующей реальности, демонстрируя согласие с неизбежным", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, западным политикам придется пройти все стадии принятия и признания российского статуса Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. "От отрицания и гнева, через торг к принятию - этот путь должны пройти все западные политики", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20240127/fitso-1923826385.html

словакия

донбасс

херсонская область

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словакия, донбасс, херсонская область , владимир рогов, роберт фицо