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Рогов оценил позицию премьера Словакии по Донбассу - РИА Новости, 16.02.2024
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07:44 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/donbass-1927712164.html
Рогов оценил позицию премьера Словакии по Донбассу
Рогов оценил позицию премьера Словакии по Донбассу - РИА Новости, 16.02.2024
Рогов оценил позицию премьера Словакии по Донбассу
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал заявление премьер-министра Словакии... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T07:44
2024-02-16T07:44
словакия
донбасс
херсонская область
владимир рогов
роберт фицо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что Россия не уйдет из Донбасса и Крыма, согласием с неизбежным. Ранее Фицо в интервью изданию Hlavne spravy назвал "абсолютно нереальным" то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма, и призвал приспособиться к новой реальности. Он подчеркнул, что выступает только за гуманитарную помощь Украине и не верит в военное решение конфликта. "Если большинство западных политиков находится в стадии отрицания или гнева, то Фицо активно продвигается в стадиях принятия существующей реальности, демонстрируя согласие с неизбежным", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, западным политикам придется пройти все стадии принятия и признания российского статуса Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. "От отрицания и гнева, через торг к принятию - этот путь должны пройти все западные политики", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240127/fitso-1923826385.html
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словакия, донбасс, херсонская область , владимир рогов, роберт фицо
Словакия, Донбасс, Херсонская область , Владимир Рогов, Роберт Фицо
Рогов оценил позицию премьера Словакии по Донбассу

Рогов назвал позицию премьера Словакии по Донбассу согласием с неизбежным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что Россия не уйдет из Донбасса и Крыма, согласием с неизбежным.
Ранее Фицо в интервью изданию Hlavne spravy назвал "абсолютно нереальным" то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма, и призвал приспособиться к новой реальности. Он подчеркнул, что выступает только за гуманитарную помощь Украине и не верит в военное решение конфликта.
«
"Если большинство западных политиков находится в стадии отрицания или гнева, то Фицо активно продвигается в стадиях принятия существующей реальности, демонстрируя согласие с неизбежным", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, западным политикам придется пройти все стадии принятия и признания российского статуса Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.
"От отрицания и гнева, через торг к принятию - этот путь должны пройти все западные политики", - подчеркнул Рогов.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо
27 января, 11:35
 
СловакияДонбассХерсонская областьВладимир РоговРоберт Фицо
 
 
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