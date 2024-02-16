https://ria.ru/20240216/chelyabinsk-1927787061.html
Путин посетил "Завод роботов" в Челябинске
Путин посетил "Завод роботов" в Челябинске - РИА Новости, 16.02.2024
Путин посетил "Завод роботов" в Челябинске
Владимир Путин посетил "Завод роботов", созданный на базе Челябинского кузнечно-прессового завода, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:05
2024-02-16T14:05
2024-02-16T15:46
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Владимир Путин посетил "Завод роботов", созданный на базе Челябинского кузнечно-прессового завода, сообщил корреспондент РИА Новости.Президенту рассказали о предприятии и планах развития, он прошел по цеху, осмотрел участки механической обработки и сборки, образцы готовой продукции. Главе государства показали и зону тестирования роботов.Предприятие по производству и сборке промышленных роботов открыли в 2020 году. Сейчас на заводе изготовлены три инженерных образца: "Копейск", "Миасс", "Златоуст".В 2023 году предприятие произвело шесть единиц продукции и 12 опытных образцов шестиосевых универсальных промышленных роботов. Запуск серийного производства намечен на февраль 2024-го, планируется выпускать тысячу роботов в год.Также идет строительство нового цеха площадью 11,5 тысячи квадратных метров.Главу государства сопровождали вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, помощник президента Максим Орешкин, полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Челябинский кузнечно-прессовый завод работает с 1942 года и занимается производством поковки, штамповки и других деталей для автомобиле- и тракторостроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплекса. Также завод выпускает штампованные колесные диски.ЧКПЗ — один из лидеров среди кузнечных компаний СНГ по объему выпуска поковок и штамповок. На предприятии работает более 18 тысяч человек.
https://ria.ru/20240211/ryukzaki-1926139348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, челябинск, владимир путин, челябинская область
Экономика, Технологии, Челябинск, Владимир Путин, Челябинская область
Путин посетил "Завод роботов" в Челябинске
Путин приехал на Челябинский кузнечно-прессовый завод
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Владимир Путин посетил "Завод роботов", созданный на базе Челябинского кузнечно-прессового завода, сообщил корреспондент РИА Новости.
Президенту рассказали о предприятии и планах развития, он прошел по цеху, осмотрел участки механической обработки и сборки, образцы готовой продукции. Главе государства показали и зону тестирования роботов.
Предприятие по производству и сборке промышленных роботов открыли в 2020 году. Сейчас на заводе изготовлены три инженерных образца: "Копейск", "Миасс", "Златоуст".
В 2023 году предприятие произвело шесть единиц продукции и 12 опытных образцов шестиосевых универсальных промышленных роботов. Запуск серийного производства намечен на февраль 2024-го, планируется выпускать тысячу роботов в год.
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Также идет строительство нового цеха площадью 11,5 тысячи квадратных метров.
Главу государства сопровождали вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров
, помощник президента Максим Орешкин
, полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев
, губернатор Челябинской области Алексей Текслер
.
Челябинский кузнечно-прессовый завод работает с 1942 года и занимается производством поковки, штамповки и других деталей для автомобиле- и тракторостроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплекса. Также завод выпускает штампованные колесные диски.
ЧКПЗ — один из лидеров среди кузнечных компаний СНГ
по объему выпуска поковок и штамповок. На предприятии работает более 18 тысяч человек.
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