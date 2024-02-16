https://ria.ru/20240216/bratsk-1927732885.html
Житель Братска попал в реанимацию после нападения бродячих собак
Житель Братска попал в реанимацию после нападения бродячих собак - РИА Новости, 16.02.2024
Житель Братска попал в реанимацию после нападения бродячих собак
Житель Братска попал в больницу, став жертвой нападения стаи бродячих собак, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:08
2024-02-16T10:08
2024-02-16T10:08
происшествия
братск
иркутская область
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ИРКУТСК, 16 фев - РИА Новости. Житель Братска попал в больницу, став жертвой нападения стаи бродячих собак, сообщает Иркутская областная прокуратура. "Прокуратура г. Братска организовала проверку по сообщению о нападении 15.02.2024 стаи собак на 29-летнего местного жителя в Центральном районе г. Братска. С полученными травмами пострадавший госпитализирован в городскую больницу, за его состоянием следят медики", - говорится в сообщении. Доследственную проверку проводит СК. Ведомство уточняет, что мужчина находится в реанимации.
https://ria.ru/20240211/napadenie-1926710769.html
братск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братск, иркутская область
Происшествия, Братск, Иркутская область
Житель Братска попал в реанимацию после нападения бродячих собак
Житель Братска попал в реанимацию, став жертвой нападения стаи бродячих собак