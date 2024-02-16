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На Краснолиманском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
На Краснолиманском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
На Краснолиманском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили из 152-миллиметровых орудий 2С5 "Гиацинт-С" украинский пункт управления беспилотной авиации в районе... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T05:13
2024-02-16T05:13
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили из 152-миллиметровых орудий 2С5 "Гиацинт-С" украинский пункт управления беспилотной авиации в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Артиллерийские расчеты работали в связке с расчетом БПЛА "Орлан-10", операторы выявили пункт управления и оперативно передали координаты цели. "Огневой взвод дальнобойных 152-миллиметровых орудий 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" совместно с расчетом беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" уничтожили пункт управления беспилотной авиацией украинских войск в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. В ведомстве уточнили, что камерой беспилотника было зафиксировано прямое попадание и задымление. Кроме того, после попадания существенно снизилась активность средств воздушной разведки украинских националистов, отмечается в сообщении Минобороны РФ.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Краснолиманском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили из 152-миллиметровых орудий 2С5 "Гиацинт-С" украинский пункт управления беспилотной авиации в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Артиллерийские расчеты работали в связке с расчетом БПЛА "Орлан-10", операторы выявили пункт управления и оперативно передали координаты цели.
«
"Огневой взвод дальнобойных 152-миллиметровых орудий 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" совместно с расчетом беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" уничтожили пункт управления беспилотной авиацией украинских войск в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве.
В ведомстве уточнили, что камерой беспилотника было зафиксировано прямое попадание и задымление.
Кроме того, после попадания существенно снизилась активность средств воздушной разведки украинских националистов, отмечается в сообщении Минобороны РФ.
Десантники уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра