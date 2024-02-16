https://ria.ru/20240216/bpla-1927705185.html

На Краснолиманском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

На Краснолиманском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024

На Краснолиманском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили из 152-миллиметровых орудий 2С5 "Гиацинт-С" украинский пункт управления беспилотной авиации в районе... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T05:13

2024-02-16T05:13

2024-02-16T05:13

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили из 152-миллиметровых орудий 2С5 "Гиацинт-С" украинский пункт управления беспилотной авиации в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Артиллерийские расчеты работали в связке с расчетом БПЛА "Орлан-10", операторы выявили пункт управления и оперативно передали координаты цели. "Огневой взвод дальнобойных 152-миллиметровых орудий 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" совместно с расчетом беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" уничтожили пункт управления беспилотной авиацией украинских войск в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. В ведомстве уточнили, что камерой беспилотника было зафиксировано прямое попадание и задымление. Кроме того, после попадания существенно снизилась активность средств воздушной разведки украинских националистов, отмечается в сообщении Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240216/desantniki-1927702840.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)