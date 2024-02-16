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Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором - РИА Новости, 16.02.2024
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14:25 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/biznes-1927789785.html
Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором
Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором - РИА Новости, 16.02.2024
Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором
Предпринимателю из Хабаровского края размещение в бизнес-инкубаторе помогло увеличить клиентскую базу в 10 раз за два года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:25
2024-02-16T14:25
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Предпринимателю из Хабаровского края размещение в бизнес-инкубаторе помогло увеличить клиентскую базу в 10 раз за два года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона. В Комсомольске-на-Амуре начинающим предпринимателям региона краевой бизнес-инкубатор предлагает выгодные условия аренды. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Размещение в комфортабельном офисе в центре города, с удобным режимом работы, возможностью безвозмездно использовать компьютерную технику бизнес-инкубатора дополнительно к собственной – все это помогло в развитии бизнеса начинающему предпринимателю в ИТ-сфере Михаилу Роганину. По информации пресс-службы, резидентство позволило расширить возможности ведения бизнеса: за первый год пребывания в бизнес-инкубаторе объем реализации услуг вырос на 50%. Также увеличена клиентская база с 20 клиентов, работающих в системе, до 234. Объем выручки от реализации продукта в прошлом году на 26% превысил показатель 2022 года. Исполняющая обязанности директора краевого бизнес-инкубатора Ирина Демченко отметила, что первые резиденты зашли в краевой бизнес-инкубатор осенью 2021 года. Компания Роганина стала одной из первых.
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твой бизнес – новости, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, россия, предприниматели, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Предприниматели, Поддержка бизнеса

Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором

© Фото : министерство экономического развития Хабаровского краяХабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором
Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : министерство экономического развития Хабаровского края
Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Предпринимателю из Хабаровского края размещение в бизнес-инкубаторе помогло увеличить клиентскую базу в 10 раз за два года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.
В Комсомольске-на-Амуре начинающим предпринимателям региона краевой бизнес-инкубатор предлагает выгодные условия аренды. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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Размещение в комфортабельном офисе в центре города, с удобным режимом работы, возможностью безвозмездно использовать компьютерную технику бизнес-инкубатора дополнительно к собственной – все это помогло в развитии бизнеса начинающему предпринимателю в ИТ-сфере Михаилу Роганину.
По информации пресс-службы, резидентство позволило расширить возможности ведения бизнеса: за первый год пребывания в бизнес-инкубаторе объем реализации услуг вырос на 50%. Также увеличена клиентская база с 20 клиентов, работающих в системе, до 234. Объем выручки от реализации продукта в прошлом году на 26% превысил показатель 2022 года.
Исполняющая обязанности директора краевого бизнес-инкубатора Ирина Демченко отметила, что первые резиденты зашли в краевой бизнес-инкубатор осенью 2021 года. Компания Роганина стала одной из первых.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреРоссияПредпринимателиПоддержка бизнеса
 
 
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