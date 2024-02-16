https://ria.ru/20240216/biznes-1927789785.html

Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором

Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором - РИА Новости, 16.02.2024

Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором

Предпринимателю из Хабаровского края размещение в бизнес-инкубаторе помогло увеличить клиентскую базу в 10 раз за два года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:25

2024-02-16T14:25

2024-02-16T14:25

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Предпринимателю из Хабаровского края размещение в бизнес-инкубаторе помогло увеличить клиентскую базу в 10 раз за два года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона. В Комсомольске-на-Амуре начинающим предпринимателям региона краевой бизнес-инкубатор предлагает выгодные условия аренды. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Размещение в комфортабельном офисе в центре города, с удобным режимом работы, возможностью безвозмездно использовать компьютерную технику бизнес-инкубатора дополнительно к собственной – все это помогло в развитии бизнеса начинающему предпринимателю в ИТ-сфере Михаилу Роганину. По информации пресс-службы, резидентство позволило расширить возможности ведения бизнеса: за первый год пребывания в бизнес-инкубаторе объем реализации услуг вырос на 50%. Также увеличена клиентская база с 20 клиентов, работающих в системе, до 234. Объем выручки от реализации продукта в прошлом году на 26% превысил показатель 2022 года. Исполняющая обязанности директора краевого бизнес-инкубатора Ирина Демченко отметила, что первые резиденты зашли в краевой бизнес-инкубатор осенью 2021 года. Компания Роганина стала одной из первых.

https://ria.ru/20240216/moskva-1927772626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, россия, предприниматели, поддержка бизнеса