https://ria.ru/20240216/biznes-1927789785.html
Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором
Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором - РИА Новости, 16.02.2024
Хабаровский бизнесмен увеличил в 10 раз число клиентов с бизнес-инкубатором
Предпринимателю из Хабаровского края размещение в бизнес-инкубаторе помогло увеличить клиентскую базу в 10 раз за два года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:25
2024-02-16T14:25
2024-02-16T14:25
твой бизнес
твой бизнес – новости
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
россия
предприниматели
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927790038_0:24:290:187_1920x0_80_0_0_df63b04d7098b86fdf4b5de4ab92e83c.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Предпринимателю из Хабаровского края размещение в бизнес-инкубаторе помогло увеличить клиентскую базу в 10 раз за два года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона. В Комсомольске-на-Амуре начинающим предпринимателям региона краевой бизнес-инкубатор предлагает выгодные условия аренды. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Размещение в комфортабельном офисе в центре города, с удобным режимом работы, возможностью безвозмездно использовать компьютерную технику бизнес-инкубатора дополнительно к собственной – все это помогло в развитии бизнеса начинающему предпринимателю в ИТ-сфере Михаилу Роганину. По информации пресс-службы, резидентство позволило расширить возможности ведения бизнеса: за первый год пребывания в бизнес-инкубаторе объем реализации услуг вырос на 50%. Также увеличена клиентская база с 20 клиентов, работающих в системе, до 234. Объем выручки от реализации продукта в прошлом году на 26% превысил показатель 2022 года. Исполняющая обязанности директора краевого бизнес-инкубатора Ирина Демченко отметила, что первые резиденты зашли в краевой бизнес-инкубатор осенью 2021 года. Компания Роганина стала одной из первых.
https://ria.ru/20240216/moskva-1927772626.html
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927790038_0:0:290:219_1920x0_80_0_0_67e15ab749c3e5315d008d46f1a46c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, россия, предприниматели, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Предприниматели, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Предпринимателю из Хабаровского края размещение в бизнес-инкубаторе помогло увеличить клиентскую базу в 10 раз за два года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.
В Комсомольске-на-Амуре
начинающим предпринимателям региона краевой бизнес-инкубатор предлагает выгодные условия аренды. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Обучающая встреча для предпринимателей пройдет в Москве 19 февраля
Размещение в комфортабельном офисе в центре города, с удобным режимом работы, возможностью безвозмездно использовать компьютерную технику бизнес-инкубатора дополнительно к собственной – все это помогло в развитии бизнеса начинающему предпринимателю в ИТ-сфере Михаилу Роганину.
По информации пресс-службы, резидентство позволило расширить возможности ведения бизнеса: за первый год пребывания в бизнес-инкубаторе объем реализации услуг вырос на 50%. Также увеличена клиентская база с 20 клиентов, работающих в системе, до 234. Объем выручки от реализации продукта в прошлом году на 26% превысил показатель 2022 года.
Исполняющая обязанности директора краевого бизнес-инкубатора Ирина Демченко отметила, что первые резиденты зашли в краевой бизнес-инкубатор осенью 2021 года. Компания Роганина стала одной из первых.