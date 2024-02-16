https://ria.ru/20240216/bezopasnost-1927789572.html
Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности - РИА Новости, 16.02.2024
Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, сообщило украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:17
2024-02-16T14:17
2024-02-16T16:52
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, сообщило украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова."Украина и Германия во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности в продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины", — указали в материале. Согласно документу, Германия намерена предоставлять Украине помощь так долго, как это потребуется.При этом срок поддержки Киева ограничили действием соглашения."Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия настоящего Соглашения <...> Настоящее Соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания", — указано в документе.В документе также подчеркнуто, что военная помощь Киеву должна использоваться только в соответствии с уставом ООН и при соблюдении всех соответствующих международных норм. Кроме того, Германия и Украина договорились, что не должно быть "незаконных утечек" поставленной Киеву от ФРГ помощи.Помимо этого, Берлин взял на себя обязательства поддерживать и развивать способности Киева в защите энергетической и прочей критической инфраструктуры, также гарантии коснутся кибербезопасности страны.Кроме того, согласно документу, Германия и партнеры по ЕС и G7 намерены использовать "все законные пути", через которые доходы от активов России могут быть использованы для поддержки Украины. В документе также отмечается необходимость создания международного механизма для возмещения ущерба республике.Помимо этого, ФРГ пообещала Киеву добиваться соглашения на уровне Евросоюза о взыскании с России "экономического и иного ущерба"Накануне СМИ и офис президента Украины сообщал о намерении главы киевского режима подписать двусторонние соглашения о гарантиях безопасности во время визитов во Францию и Германию, намеченных на 16 февраля.На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Киева. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024-м. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и несколькими другими странами о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса неясна, в нем не упоминаются озабоченности Москвы, а без ее участия решение таких вопросов будет однобоким.
https://ria.ru/20240216/lavrov-1927747205.html
https://ria.ru/20240214/sholts-1927246940.html
https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html
https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, владимир зеленский, олаф шольц, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности
Зеленский и Шольц подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, сообщило украинское издание "Европейская правда
" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова.
«
"Украина и Германия во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин
подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности в продолжение декларации G7
о гарантиях безопасности для Украины", — указали в материале.
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Согласно документу, Германия намерена предоставлять Украине помощь так долго, как это потребуется.
При этом срок поддержки Киева ограничили действием соглашения.
«
"Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия настоящего Соглашения <...> Настоящее Соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания", — указано в документе.
В документе также подчеркнуто, что военная помощь Киеву должна использоваться только в соответствии с уставом ООН и при соблюдении всех соответствующих международных норм. Кроме того, Германия и Украина договорились, что не должно быть "незаконных утечек" поставленной Киеву от ФРГ помощи.
Помимо этого, Берлин взял на себя обязательства поддерживать и развивать способности Киева в защите энергетической и прочей критической инфраструктуры, также гарантии коснутся кибербезопасности страны.
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Кроме того, согласно документу, Германия и партнеры по ЕС и G7 намерены использовать "все законные пути", через которые доходы от активов России могут быть использованы для поддержки Украины. В документе также отмечается необходимость создания международного механизма для возмещения ущерба республике.
Помимо этого, ФРГ пообещала Киеву добиваться соглашения на уровне Евросоюза о взыскании с России "экономического и иного ущерба"
Накануне СМИ и офис президента Украины сообщал о намерении главы киевского режима подписать двусторонние соглашения о гарантиях безопасности во время визитов во Францию
и Германию, намеченных на 16 февраля.
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На саммите НАТО
в Вильнюсе
в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Киева. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве
надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне
в 2024-м.
Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США
и несколькими другими странами о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.
В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что суть этого процесса неясна, в нем не упоминаются озабоченности Москвы, а без ее участия решение таких вопросов будет однобоким.
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