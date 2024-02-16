https://ria.ru/20240216/bezopasnost-1927789572.html

Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности - РИА Новости, 16.02.2024

Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, сообщило украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:17

2024-02-16T14:17

2024-02-16T16:52

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, сообщило украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова."Украина и Германия во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности в продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины", — указали в материале. Согласно документу, Германия намерена предоставлять Украине помощь так долго, как это потребуется.При этом срок поддержки Киева ограничили действием соглашения."Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия настоящего Соглашения <...> Настоящее Соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания", — указано в документе.В документе также подчеркнуто, что военная помощь Киеву должна использоваться только в соответствии с уставом ООН и при соблюдении всех соответствующих международных норм. Кроме того, Германия и Украина договорились, что не должно быть "незаконных утечек" поставленной Киеву от ФРГ помощи.Помимо этого, Берлин взял на себя обязательства поддерживать и развивать способности Киева в защите энергетической и прочей критической инфраструктуры, также гарантии коснутся кибербезопасности страны.Кроме того, согласно документу, Германия и партнеры по ЕС и G7 намерены использовать "все законные пути", через которые доходы от активов России могут быть использованы для поддержки Украины. В документе также отмечается необходимость создания международного механизма для возмещения ущерба республике.Помимо этого, ФРГ пообещала Киеву добиваться соглашения на уровне Евросоюза о взыскании с России "экономического и иного ущерба"Накануне СМИ и офис президента Украины сообщал о намерении главы киевского режима подписать двусторонние соглашения о гарантиях безопасности во время визитов во Францию и Германию, намеченных на 16 февраля.На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Киева. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024-м. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и несколькими другими странами о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса неясна, в нем не упоминаются озабоченности Москвы, а без ее участия решение таких вопросов будет однобоким.

https://ria.ru/20240216/lavrov-1927747205.html

https://ria.ru/20240214/sholts-1927246940.html

https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html

https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, германия, владимир зеленский, олаф шольц, ситуация в днр и лнр