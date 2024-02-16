https://ria.ru/20240216/bezhentsy-1927755540.html

Миллионы беженцев с Украины нашли приют в России, заявил Лавров

Миллионы беженцев с Украины нашли приют в России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024

Миллионы беженцев с Украины нашли приют в России, заявил Лавров

Миллионы беженцев с Украины чувствуют себя в России дома, а Россия делает все, чтобы они так себя чувствовали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:04

2024-02-16T12:04

2024-02-16T12:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777049843_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_23bceb93222d90c000fa18b09d3cc75a.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Миллионы беженцев с Украины чувствуют себя в России дома, а Россия делает все, чтобы они так себя чувствовали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Миллионы и миллионы украинцев нашли приют, свое убежище в нашей стране. Здесь они воспринимаются как абсолютно равные нам братья, сестры, люди, с которыми мы делили радость и горе. У нас семьи с обеих сторон, родственники, братья и на Украине, и в РФ. Поэтому здесь они дома. И самое главное, что те, кто к нам приехал, – они ощущают себя дома. А мы им будем делать все, чтобы они так и чувствовали себя", - заявил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр