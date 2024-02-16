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Миллионы беженцев с Украины нашли приют в России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/bezhentsy-1927755540.html
Миллионы беженцев с Украины нашли приют в России, заявил Лавров
Миллионы беженцев с Украины нашли приют в России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024
Миллионы беженцев с Украины нашли приют в России, заявил Лавров
Миллионы беженцев с Украины чувствуют себя в России дома, а Россия делает все, чтобы они так себя чувствовали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:04
2024-02-16T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Миллионы беженцев с Украины чувствуют себя в России дома, а Россия делает все, чтобы они так себя чувствовали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Миллионы и миллионы украинцев нашли приют, свое убежище в нашей стране. Здесь они воспринимаются как абсолютно равные нам братья, сестры, люди, с которыми мы делили радость и горе. У нас семьи с обеих сторон, родственники, братья и на Украине, и в РФ. Поэтому здесь они дома. И самое главное, что те, кто к нам приехал, – они ощущают себя дома. А мы им будем делать все, чтобы они так и чувствовали себя", - заявил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".
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в мире, россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Миллионы беженцев с Украины нашли приют в России, заявил Лавров

Лавров: миллионы беженцев с Украины чувствуют себя в России дома

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЭвакуированные из села Виноградное под Мариуполем. 2022 год
Эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем. 2022 год - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем. 2022 год. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Миллионы беженцев с Украины чувствуют себя в России дома, а Россия делает все, чтобы они так себя чувствовали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Миллионы и миллионы украинцев нашли приют, свое убежище в нашей стране. Здесь они воспринимаются как абсолютно равные нам братья, сестры, люди, с которыми мы делили радость и горе. У нас семьи с обеих сторон, родственники, братья и на Украине, и в РФ. Поэтому здесь они дома. И самое главное, что те, кто к нам приехал, – они ощущают себя дома. А мы им будем делать все, чтобы они так и чувствовали себя", - заявил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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