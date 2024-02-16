https://ria.ru/20240216/bezhentsy-1927755540.html
Миллионы беженцев с Украины нашли приют в России, заявил Лавров
Миллионы беженцев с Украины нашли приют в России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.02.2024
Миллионы беженцев с Украины нашли приют в России, заявил Лавров
Миллионы беженцев с Украины чувствуют себя в России дома, а Россия делает все, чтобы они так себя чувствовали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:04
2024-02-16T12:04
2024-02-16T12:04
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сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Миллионы беженцев с Украины чувствуют себя в России дома, а Россия делает все, чтобы они так себя чувствовали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Миллионы и миллионы украинцев нашли приют, свое убежище в нашей стране. Здесь они воспринимаются как абсолютно равные нам братья, сестры, люди, с которыми мы делили радость и горе. У нас семьи с обеих сторон, родственники, братья и на Украине, и в РФ. Поэтому здесь они дома. И самое главное, что те, кто к нам приехал, – они ощущают себя дома. А мы им будем делать все, чтобы они так и чувствовали себя", - заявил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Миллионы беженцев с Украины нашли приют в России, заявил Лавров
Лавров: миллионы беженцев с Украины чувствуют себя в России дома
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Миллионы беженцев с Украины чувствуют себя в России дома, а Россия делает все, чтобы они так себя чувствовали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Миллионы и миллионы украинцев нашли приют, свое убежище в нашей стране. Здесь они воспринимаются как абсолютно равные нам братья, сестры, люди, с которыми мы делили радость и горе. У нас семьи с обеих сторон, родственники, братья и на Украине, и в РФ. Поэтому здесь они дома. И самое главное, что те, кто к нам приехал, – они ощущают себя дома. А мы им будем делать все, чтобы они так и чувствовали себя", - заявил Лавров на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".
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