https://ria.ru/20240216/bespokoystvo-1927787588.html

После слов о НАТО Трамп вызвал беспокойство в ЕС, заявили в МО Испании

После слов о НАТО Трамп вызвал беспокойство в ЕС, заявили в МО Испании - РИА Новости, 16.02.2024

После слов о НАТО Трамп вызвал беспокойство в ЕС, заявили в МО Испании

Выдвигающийся на пост главы США Дональд Трамп своими противоречивыми заявлениями по НАТО вызывает "большое беспокойство" в Европейском союзе, который стремится... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:08

2024-02-16T14:08

2024-02-16T14:08

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МАДРИД, 16 фев - РИА Новости. Выдвигающийся на пост главы США Дональд Трамп своими противоречивыми заявлениями по НАТО вызывает "большое беспокойство" в Европейском союзе, который стремится "укрепить" свою политику безопасности и обороны, заявила в интервью новостном агентству EFE министр обороны Испании Маргарита Роблес. Согласно изданию, она назвала "абсолютно неприемлемыми и тревожными" заявления Трампа, который в очередной раз повторил, что США не должны защищать страны НАТО, не инвестирующие в оборону 2% ВВП, добавив, что эту квоту следует увеличить до 4%. По ее мнению, Трамп ставит под сомнение "важную работу" альянса. На прошлой неделе Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят".

https://ria.ru/20240216/tsru-1927698126.html

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в мире, сша, россия, испания, маргарита роблес, дональд трамп, нато