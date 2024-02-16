https://ria.ru/20240216/belorussiya-1927838603.html

КГБ Белоруссии сообщил, что диверсантов в страну забросила СБУ

КГБ Белоруссии сообщил, что диверсантов в страну забросила СБУ - РИА Новости, 16.02.2024

КГБ Белоруссии сообщил, что диверсантов в страну забросила СБУ

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии сообщил, что заброска задержанной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в республику была организована Службой... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:15

2024-02-16T17:15

2024-02-16T17:39

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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии сообщил, что заброска задержанной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в республику была организована Службой безопасности Украины, передает Sputnik Белоруссия.Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране завершилась контртеррористическая операция, диверсанты задержаны, среди них есть граждане его страны. Позже в тот же день КГБ Белоруссии сообщил, что в ночь на 15 февраля в результате введенного в Лельчицком районе Гомельской области режима контртеррористической операции удалось задержать диверсантов, нарушивших границу со стороны Украины, у задержанных были взрывные устройства."Установлено, что заброска ДРГ в Беларусь через границу организована Службой безопасности Украины, сотрудники которой совместно с Государственной пограничной службой Украины предварительно провели доразведку местности", - говорится в сообщении белорусского КГБ.КГБ Белоруссии отметил, что против задержанных диверсантов возбудили дела по статьям о приготовлении к теракту и об агентурной деятельности."В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "приготовление к акту терроризма", "агентурная деятельность" уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются. Задержанные в Лельчицком районе и их пособники сотрудничают со следствием", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди задержанных - граждане Украины Сергей и Павел Кабарчуки, отец и сын соответственно."Сергей Кабарчук, кличка "Батлер", 1963 года рождения, проживает в Ковельском районе Волынской области, является бывшим сотрудником Государственной пограничной службы Украины. После увольнения занимался контрабандной деятельностью совместно с сыновьями Богданом 1997 года рождения и Павлом 1993 года рождения", - сообщили в КГБ.Согласно ему, был также задержан гражданин Белоруссии Виталий Власюк 1970 года рождения, житель Бреста.Отмечается, что взрывные устройства были переданы членам ДРГ непосредственно перед переходом белорусской границы. "Переносимые членами диверсионно-разведывательной группы взрывные устройства предназначались для совершения терактов прежде всего на территории России и Беларуси", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что украинские спецслужбы пытались установить обстоятельства провала ДРГ и "принять меры по нейтрализации негативных последствий для Украины".

https://ria.ru/20240208/granitsa-1926245191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, украина, служба безопасности украины