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Лукашенко заявил, что будет бороться до последнего за белорусские земли - РИА Новости, 16.02.2024
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12:18 16.02.2024 (обновлено: 13:04 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/belorussiya-1927759318.html
Лукашенко заявил, что будет бороться до последнего за белорусские земли
Лукашенко заявил, что будет бороться до последнего за белорусские земли - РИА Новости, 16.02.2024
Лукашенко заявил, что будет бороться до последнего за белорусские земли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о переговорах оппозиции о якобы праве Польши на земли Белоруссии, заявил, что Минск будет бороться до... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:18
2024-02-16T13:04
в мире
белоруссия
александр лукашенко
польша
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о переговорах оппозиции о якобы праве Польши на земли Белоруссии, заявил, что Минск будет бороться до последнего за белорусские земли.Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза привел цитату переговоров беглых белорусских оппозиционеров с отдельными лицами на Западе: "Польша имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России", сообщает агентство Sputnik."Читай: нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть Псковской областей. А Западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше. Это новые "дэмакратычныя ўлады вядуць перамовы" на Западе", - отметил президент Белоруссии."Кто из вас может с этим согласиться (с темой переговоров белорусской оппозиции - ред.)? Может, кто-то и может, но я - ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более мы же никому проблем не доставляем. Мы же никому ничего не должны. Мы не претендуем ни на Вильно, ни на Белосточчину, ни на российские, ни на украинские земли. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Это наши белорусские земли", - сказал он.По словам Лукашенко, "если кто-то думает, что там будет лучше, когда нас разделят и по частям куда-то примут, - заблуждаетесь"."Если бы было так хорошо в 20-30-х годах (прошлого века, когда часть Белоруссии была в составе Польши - ред.), мы бы не боролись за свою независимость. Поэтому давайте сделаем все для того, чтобы на этой земле был мир. А он будет только тогда… Как я говорю: дайте мне экономику. А вы (Белкоопсоюз. - ред.) - громаднейшая часть нашей экономики - 30% населения вы призваны обслуживать. Делайте выводы. Отсюда жесткий подход ко многим вопросам от образования, здравоохранения до торговли", - отметил белорусский президент.
https://ria.ru/20230917/lukashenko-1896833744.html
https://ria.ru/20240207/kaliningrad-1925823643.html
https://ria.ru/20240208/granitsa-1926245191.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, польша
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Польша
Лукашенко заявил, что будет бороться до последнего за белорусские земли

Лукашенко: Белоруссия не претендует на Вильнюс или Белосток, но своего не отдаст

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о переговорах оппозиции о якобы праве Польши на земли Белоруссии, заявил, что Минск будет бороться до последнего за белорусские земли.
Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза привел цитату переговоров беглых белорусских оппозиционеров с отдельными лицами на Западе: "Польша имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России", сообщает агентство Sputnik.
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"Читай: нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть Псковской областей. А Западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше. Это новые "дэмакратычныя ўлады вядуць перамовы" на Западе", - отметил президент Белоруссии.

В 1921-1939 годах по условиям Рижского мирного договора по итогам советско-польской войны граница Советской Белоруссии с Польшей проходила примерно в 30 километрах к западу от Минска.

"Кто из вас может с этим согласиться (с темой переговоров белорусской оппозиции - ред.)? Может, кто-то и может, но я - ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более мы же никому проблем не доставляем. Мы же никому ничего не должны. Мы не претендуем ни на Вильно, ни на Белосточчину, ни на российские, ни на украинские земли. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Это наши белорусские земли", - сказал он.
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По словам Лукашенко, "если кто-то думает, что там будет лучше, когда нас разделят и по частям куда-то примут, - заблуждаетесь".
"Если бы было так хорошо в 20-30-х годах (прошлого века, когда часть Белоруссии была в составе Польши - ред.), мы бы не боролись за свою независимость. Поэтому давайте сделаем все для того, чтобы на этой земле был мир. А он будет только тогда… Как я говорю: дайте мне экономику. А вы (Белкоопсоюз. - ред.) - громаднейшая часть нашей экономики - 30% населения вы призваны обслуживать. Делайте выводы. Отсюда жесткий подход ко многим вопросам от образования, здравоохранения до торговли", - отметил белорусский президент.
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