https://ria.ru/20240216/banki-1927869495.html

Совкомбанк хочет купить "Хоум Банк"

Совкомбанк хочет купить "Хоум Банк" - РИА Новости, 16.02.2024

Совкомбанк хочет купить "Хоум Банк"

Совкомбанк объявил о намерении приобрести "Хоум банк", ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, говорится в Telegram-канале банка. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:20

2024-02-16T19:20

2024-02-16T19:43

экономика

совкомбанк

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Совкомбанк объявил о намерении приобрести "Хоум банк", ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, говорится в Telegram-канале банка. "Совкомбанк объявляет о намерении приобрести Хоум Банк. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений", - говорится в сообщении банка. Первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе – до конца 2024 года - Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов, сказано в сообщении.Как сообщила пресс-служба Совкомбанка, оценка "Хоум Банка" в целях сделки составила 80% от капитала банка без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год.Такая структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты "Хоум Банка" в свою финансовую отчетность уже в 2024 году, после получения разрешения на сделку со стороны регуляторов.Акционеры "Хоум Банка", как сообщила пресс-служба Совкомбанка, взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20240122/schet-1922842997.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, совкомбанк, россия