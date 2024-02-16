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Совкомбанк хочет купить "Хоум Банк" - РИА Новости, 16.02.2024
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19:20 16.02.2024 (обновлено: 19:43 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/banki-1927869495.html
Совкомбанк хочет купить "Хоум Банк"
Совкомбанк хочет купить "Хоум Банк" - РИА Новости, 16.02.2024
Совкомбанк хочет купить "Хоум Банк"
Совкомбанк объявил о намерении приобрести "Хоум банк", ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, говорится в Telegram-канале банка. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:20
2024-02-16T19:43
экономика
совкомбанк
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Совкомбанк объявил о намерении приобрести "Хоум банк", ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, говорится в Telegram-канале банка. "Совкомбанк объявляет о намерении приобрести Хоум Банк. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений", - говорится в сообщении банка. Первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе – до конца 2024 года - Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов, сказано в сообщении.Как сообщила пресс-служба Совкомбанка, оценка "Хоум Банка" в целях сделки составила 80% от капитала банка без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год.Такая структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты "Хоум Банка" в свою финансовую отчетность уже в 2024 году, после получения разрешения на сделку со стороны регуляторов.Акционеры "Хоум Банка", как сообщила пресс-служба Совкомбанка, взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20240122/schet-1922842997.html
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экономика, совкомбанк, россия
Экономика, Совкомбанк, Россия
Совкомбанк хочет купить "Хоум Банк"

Совкомбанк хочет приобрести "Хоум Банк", завершение сделки планируют в этом году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСовкомбанк
Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Совкомбанк объявил о намерении приобрести "Хоум банк", ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, говорится в Telegram-канале банка.
«
"Совкомбанк объявляет о намерении приобрести Хоум Банк. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений", - говорится в сообщении банка.
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Первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала.
На втором этапе – до конца 2024 года - Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов, сказано в сообщении.
Как сообщила пресс-служба Совкомбанка, оценка "Хоум Банка" в целях сделки составила 80% от капитала банка без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год.
Такая структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты "Хоум Банка" в свою финансовую отчетность уже в 2024 году, после получения разрешения на сделку со стороны регуляторов.
Акционеры "Хоум Банка", как сообщила пресс-служба Совкомбанка, взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.
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