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Азербайджан обвинил Армению в обстреле боевых позиций на границе - РИА Новости, 16.02.2024
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13:47 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/azerbaydzhan-1927783955.html
Азербайджан обвинил Армению в обстреле боевых позиций на границе
Азербайджан обвинил Армению в обстреле боевых позиций на границе - РИА Новости, 16.02.2024
Азербайджан обвинил Армению в обстреле боевых позиций на границе
Минобороны Азербайджана в пятницу обвинило армянскую сторону в обстреле своих боевых позиций на границе двух стран, в минобороны Армении эту информацию... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:47
2024-02-16T13:47
в мире
азербайджан
армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ/ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Минобороны Азербайджана в пятницу обвинило армянскую сторону в обстреле своих боевых позиций на границе двух стран, в минобороны Армении эту информацию опровергли. "Шестнадцатого февраля в 12.50 (11.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из крупнокалиберного оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района (на армяно-азербайджанской границе – ред.)", - говорится в сообщении азербайджанского ведомства. В свою очередь в армянском оборонном ведомстве эту информацию опровергли. "Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 16 февраля в 12.50 подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны, является дезинформацией", - говорится в заявлении минобороны Армении. Во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост на сюникском участке общей границы. По данным минобороны Армении, погибли четверо военных. Днем ранее азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. Последние месяцы на границе Армении и Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня, стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
https://ria.ru/20240213/azrebaydzhan-1926998076.html
https://ria.ru/20240215/azerbaydzhan-1927509752.html
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в мире, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан обвинил Армению в обстреле боевых позиций на границе

Баку обвинил Ереван в обстреле позиций на границе, Армения это опровергает

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ/ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Минобороны Азербайджана в пятницу обвинило армянскую сторону в обстреле своих боевых позиций на границе двух стран, в минобороны Армении эту информацию опровергли.
"Шестнадцатого февраля в 12.50 (11.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из крупнокалиберного оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района (на армяно-азербайджанской границе – ред.)", - говорится в сообщении азербайджанского ведомства.
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В свою очередь в армянском оборонном ведомстве эту информацию опровергли. "Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 16 февраля в 12.50 подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части приграничной зоны, является дезинформацией", - говорится в заявлении минобороны Армении.
Во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост на сюникском участке общей границы. По данным минобороны Армении, погибли четверо военных. Днем ранее азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении.
Последние месяцы на границе Армении и Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня, стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
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В миреАзербайджанАрменияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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