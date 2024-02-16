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Тюменцы отправили участникам спецоперации 16 автомобилей - РИА Новости, 16.02.2024
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09:15 16.02.2024
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Тюменцы отправили участникам спецоперации 16 автомобилей
Тюменцы отправили участникам спецоперации 16 автомобилей - РИА Новости, 16.02.2024
Тюменцы отправили участникам спецоперации 16 автомобилей
Жители Тюмени отправили землякам, участвующим в специальной военной операции, ценный груз, в составе которого шестнадцать УАЗов и адресные посылки, отправка... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:15
2024-02-16T09:15
надежные люди
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тюменская область
степан киричук
ульяновский автомобильный завод (уаз)
единая россия
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ТЮМЕНЬ, 15 фев – РИА Новости. Жители Тюмени отправили землякам, участвующим в специальной военной операции, ценный груз, в составе которого шестнадцать УАЗов и адресные посылки, отправка приурочена ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, жители Тюмени отправили в зону специальной военной операции шестнадцать автомобилей УАЗ, аккумуляторные батареи, печи-буржуйки, генераторы, ноутбуки, теплые вещи, адресные посылки", – указано в сообщении. Отмечается, что в мероприятии по отправке груза приняли участие воины-афганцы, участники спецоперации, председатель правления общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов, а также председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, председатель комитета по социальной политике облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова и председатель областного совета ветеранов Степан Киричук.
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тюмень, тюменская область, степан киричук, ульяновский автомобильный завод (уаз), единая россия
Надежные люди, Тюмень, Тюменская область, Степан Киричук, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Единая Россия
Тюменцы отправили участникам спецоперации 16 автомобилей

Тюменцы отправили участникам спецоперации 16 УАЗов и адресные посылки

© Фото : Информационный центр управления Тюменской области/TelegramГуманитарная помощь от жителей Тюмени участникам СВО
Гуманитарная помощь от жителей Тюмени участникам СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Информационный центр управления Тюменской области/Telegram
Гуманитарная помощь от жителей Тюмени участникам СВО
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ТЮМЕНЬ, 15 фев – РИА Новости. Жители Тюмени отправили землякам, участвующим в специальной военной операции, ценный груз, в составе которого шестнадцать УАЗов и адресные посылки, отправка приурочена ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«
"В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, жители Тюмени отправили в зону специальной военной операции шестнадцать автомобилей УАЗ, аккумуляторные батареи, печи-буржуйки, генераторы, ноутбуки, теплые вещи, адресные посылки", – указано в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии по отправке груза приняли участие воины-афганцы, участники спецоперации, председатель правления общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов, а также председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, председатель комитета по социальной политике облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова и председатель областного совета ветеранов Степан Киричук.
© Фото : Информационный центр управления Тюменской области/TelegramГуманитарная помощь от жителей Тюмени участникам СВО
Гуманитарная помощь от жителей Тюмени участникам СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Информационный центр управления Тюменской области/Telegram
Гуманитарная помощь от жителей Тюмени участникам СВО
 
Надежные людиТюменьТюменская областьСтепан КиричукУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Единая Россия
 
 
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