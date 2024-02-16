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Тюменцы отправили участникам спецоперации 16 автомобилей

Тюменцы отправили участникам спецоперации 16 автомобилей - РИА Новости, 16.02.2024

Тюменцы отправили участникам спецоперации 16 автомобилей

Жители Тюмени отправили землякам, участвующим в специальной военной операции, ценный груз, в составе которого шестнадцать УАЗов и адресные посылки, отправка... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:15

2024-02-16T09:15

2024-02-16T09:15

надежные люди

тюмень

тюменская область

степан киричук

ульяновский автомобильный завод (уаз)

единая россия

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ТЮМЕНЬ, 15 фев – РИА Новости. Жители Тюмени отправили землякам, участвующим в специальной военной операции, ценный груз, в составе которого шестнадцать УАЗов и адресные посылки, отправка приурочена ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, жители Тюмени отправили в зону специальной военной операции шестнадцать автомобилей УАЗ, аккумуляторные батареи, печи-буржуйки, генераторы, ноутбуки, теплые вещи, адресные посылки", – указано в сообщении. Отмечается, что в мероприятии по отправке груза приняли участие воины-афганцы, участники спецоперации, председатель правления общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов, а также председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, председатель комитета по социальной политике облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова и председатель областного совета ветеранов Степан Киричук.

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тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюмень, тюменская область, степан киричук, ульяновский автомобильный завод (уаз), единая россия