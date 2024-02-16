Тюменцы отправили участникам спецоперации 16 автомобилей
Тюменцы отправили участникам спецоперации 16 УАЗов и адресные посылки
© Фото : Информационный центр управления Тюменской области/TelegramГуманитарная помощь от жителей Тюмени участникам СВО
Гуманитарная помощь от жителей Тюмени участникам СВО
ТЮМЕНЬ, 15 фев – РИА Новости. Жители Тюмени отправили землякам, участвующим в специальной военной операции, ценный груз, в составе которого шестнадцать УАЗов и адресные посылки, отправка приурочена ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
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"В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, жители Тюмени отправили в зону специальной военной операции шестнадцать автомобилей УАЗ, аккумуляторные батареи, печи-буржуйки, генераторы, ноутбуки, теплые вещи, адресные посылки", – указано в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии по отправке груза приняли участие воины-афганцы, участники спецоперации, председатель правления общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов, а также председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, председатель комитета по социальной политике облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова и председатель областного совета ветеранов Степан Киричук.
© Фото : Информационный центр управления Тюменской области/TelegramГуманитарная помощь от жителей Тюмени участникам СВО
Гуманитарная помощь от жителей Тюмени участникам СВО