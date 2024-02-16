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Вертолеты поразили "опорник" ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/aviatsiya-1927705012.html
Вертолеты поразили "опорник" ВСУ на Краснолиманском направлении
Вертолеты поразили "опорник" ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.02.2024
Вертолеты поразили "опорник" ВСУ на Краснолиманском направлении
Ударная группа армейской авиации ВКС РФ, состоящая из вертолетов Ка-52, Ми-35М и Ми-8, поразила живую силу и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T05:10
2024-02-16T05:10
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-35м
ми-8 амтш
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации ВКС РФ, состоящая из вертолетов Ка-52, Ми-35М и Ми-8, поразила живую силу и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. "Ударная группа армейской авиации ВКС поразила живую силу и опорный пункт противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки. "Сегодня выполняли задачу по уничтожению замаскированного опорного пункта противника. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-8. Вышли на рубеж, выполнили пуск ракет, затем противоракетный маневр с креном влево, после чего вернулись в точку базирования. Полет прошел в штатном режиме, все системы, включая бортовой комплекс обороны отработали также штатно. По докладу передового авиационного наводчика цель была успешно поражена", - цитируется в сообщении летчик ударного вертолета Ка-52. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240216/artilleristy-1927704749.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-8 АМТШ
Вертолеты поразили "опорник" ВСУ на Краснолиманском направлении

Армейская авиация поразила "опорник" ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет ВКС России
Вертолет ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Вертолет ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации ВКС РФ, состоящая из вертолетов Ка-52, Ми-35М и Ми-8, поразила живую силу и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России.
«
"Ударная группа армейской авиации ВКС поразила живую силу и опорный пункт противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении.
В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
"Сегодня выполняли задачу по уничтожению замаскированного опорного пункта противника. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-8. Вышли на рубеж, выполнили пуск ракет, затем противоракетный маневр с креном влево, после чего вернулись в точку базирования. Полет прошел в штатном режиме, все системы, включая бортовой комплекс обороны отработали также штатно. По докладу передового авиационного наводчика цель была успешно поражена", - цитируется в сообщении летчик ударного вертолета Ка-52.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-35ММи-8 АМТШ
 
 
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