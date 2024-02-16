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Артиллеристы уничтожили бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении
Артиллеристы уничтожили бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.02.2024
Артиллеристы уничтожили бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении
Расчет РСЗО "Град" группировки российских войск "Восток" уничтожили бронетехнику, опорные пункты и группу пехоты ВСУ на южнодонецком участке фронта в Донбассе,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T05:04
2024-02-16T05:04
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки российских войск "Восток" уничтожили бронетехнику, опорные пункты и группу пехоты ВСУ на южнодонецком участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "На южнодонецком направлении артиллеристы группировки войск "Восток" при выполнении огневых задач уничтожили легкобронированную технику, пехоту и укрепленные опорные пункты ВСУ", - сообщили в ведомстве. В МО РФ уточнили, что координаты целей артиллеристам передают расчеты беспилотных летательных аппаратов, также они фиксируют попадания снарядов по цели. "Каждый квадрат, куда может выйти противник, уже пристрелян, артиллеристам остается только навести орудия по координатам и выполнить залп", - отметили в МО РФ.
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россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении
Артиллеристы "Востока" уничтожили бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении
ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки российских войск "Восток" уничтожили бронетехнику, опорные пункты и группу пехоты ВСУ на южнодонецком участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
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"На южнодонецком направлении артиллеристы группировки войск "Восток" при выполнении огневых задач уничтожили легкобронированную технику, пехоту и укрепленные опорные пункты ВСУ", - сообщили в ведомстве.
В МО РФ уточнили, что координаты целей артиллеристам передают расчеты беспилотных летательных аппаратов, также они фиксируют попадания снарядов по цели.
"Каждый квадрат, куда может выйти противник, уже пристрелян, артиллеристам остается только навести орудия по координатам и выполнить залп", - отметили в МО РФ.
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