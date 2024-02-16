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Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 16.02.2024 (обновлено: 08:53 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/artilleristy-1927704406.html
Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.02.2024
Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении
Расчет гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" пресекли попытку штурмовых отрядов ВСУ прорвать линию обороны на Купянском направлении, рассказали в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T05:03
2024-02-16T08:53
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Расчет гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" пресекли попытку штурмовых отрядов ВСУ прорвать линию обороны на Купянском направлении, рассказали в Минобороны.&quot;На Купянском направлении украинские боевики предприняли очередную попытку прорвать российскую линию обороны. Наши разведчики заметили их с воздуха еще на подходах к рубежам. Точным огнем 122-миллиметровых орудий наступление удалось остановить&quot;, — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, это не первая подобная попытка со стороны противника, которую пресекли российские артиллеристы. "Маршруты и укрытия, которыми стараются воспользоваться боевики, давно известны российской артиллерии. Не единожды отряды штурмовиков терпели неудачи, пытаясь пробраться по знакомому пути. И тем не менее, совершенно не заботясь о жизнях собственных людей, украинское командование продолжает направлять отряды напрямую под обстрелы", — рассказали в Минобороны.Накануне в военном ведомстве сообщили, что противник потерял за сутки на Купянском направлении до 105 военнослужащих, французскую САУ Caezar и советскую "Гвоздику".
https://ria.ru/20240216/desantniki-1927702840.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы группировки "Запад" пресекли попытку прорыва со стороны ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30
Стрельба из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Стрельба из гаубицы Д-30. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Расчет гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" пресекли попытку штурмовых отрядов ВСУ прорвать линию обороны на Купянском направлении, рассказали в Минобороны.
«

"На Купянском направлении украинские боевики предприняли очередную попытку прорвать российскую линию обороны. Наши разведчики заметили их с воздуха еще на подходах к рубежам. Точным огнем 122-миллиметровых орудий наступление удалось остановить", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, это не первая подобная попытка со стороны противника, которую пресекли российские артиллеристы.
"Маршруты и укрытия, которыми стараются воспользоваться боевики, давно известны российской артиллерии. Не единожды отряды штурмовиков терпели неудачи, пытаясь пробраться по знакомому пути. И тем не менее, совершенно не заботясь о жизнях собственных людей, украинское командование продолжает направлять отряды напрямую под обстрелы", — рассказали в Минобороны.
Накануне в военном ведомстве сообщили, что противник потерял за сутки на Купянском направлении до 105 военнослужащих, французскую САУ Caezar и советскую "Гвоздику".
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