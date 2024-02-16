https://ria.ru/20240216/artilleristy-1927704406.html

Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.02.2024

Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении

Расчет гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" пресекли попытку штурмовых отрядов ВСУ прорвать линию обороны на Купянском направлении, рассказали в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T05:03

2024-02-16T05:03

2024-02-16T08:53

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Расчет гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" пресекли попытку штурмовых отрядов ВСУ прорвать линию обороны на Купянском направлении, рассказали в Минобороны."На Купянском направлении украинские боевики предприняли очередную попытку прорвать российскую линию обороны. Наши разведчики заметили их с воздуха еще на подходах к рубежам. Точным огнем 122-миллиметровых орудий наступление удалось остановить", — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, это не первая подобная попытка со стороны противника, которую пресекли российские артиллеристы. "Маршруты и укрытия, которыми стараются воспользоваться боевики, давно известны российской артиллерии. Не единожды отряды штурмовиков терпели неудачи, пытаясь пробраться по знакомому пути. И тем не менее, совершенно не заботясь о жизнях собственных людей, украинское командование продолжает направлять отряды напрямую под обстрелы", — рассказали в Минобороны.Накануне в военном ведомстве сообщили, что противник потерял за сутки на Купянском направлении до 105 военнослужащих, французскую САУ Caezar и советскую "Гвоздику".

https://ria.ru/20240216/desantniki-1927702840.html

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