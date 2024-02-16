https://ria.ru/20240216/artilleristy-1927704406.html
Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.02.2024
Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении
Расчет гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" пресекли попытку штурмовых отрядов ВСУ прорвать линию обороны на Купянском направлении, рассказали в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T05:03
2024-02-16T05:03
2024-02-16T08:53
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ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Расчет гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" пресекли попытку штурмовых отрядов ВСУ прорвать линию обороны на Купянском направлении, рассказали в Минобороны."На Купянском направлении украинские боевики предприняли очередную попытку прорвать российскую линию обороны. Наши разведчики заметили их с воздуха еще на подходах к рубежам. Точным огнем 122-миллиметровых орудий наступление удалось остановить", — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, это не первая подобная попытка со стороны противника, которую пресекли российские артиллеристы. "Маршруты и укрытия, которыми стараются воспользоваться боевики, давно известны российской артиллерии. Не единожды отряды штурмовиков терпели неудачи, пытаясь пробраться по знакомому пути. И тем не менее, совершенно не заботясь о жизнях собственных людей, украинское командование продолжает направлять отряды напрямую под обстрелы", — рассказали в Минобороны.Накануне в военном ведомстве сообщили, что противник потерял за сутки на Купянском направлении до 105 военнослужащих, французскую САУ Caezar и советскую "Гвоздику".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы группировки "Запад" пресекли попытку прорыва со стороны ВСУ
ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Расчет гаубиц Д-30 группировки российских войск "Запад" пресекли попытку штурмовых отрядов ВСУ прорвать линию обороны на Купянском направлении, рассказали в Минобороны.
«
"На Купянском направлении украинские боевики предприняли очередную попытку прорвать российскую линию обороны. Наши разведчики заметили их с воздуха еще на подходах к рубежам. Точным огнем 122-миллиметровых орудий наступление удалось остановить", — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, это не первая подобная попытка со стороны противника, которую пресекли российские артиллеристы.
"Маршруты и укрытия, которыми стараются воспользоваться боевики, давно известны российской артиллерии. Не единожды отряды штурмовиков терпели неудачи, пытаясь пробраться по знакомому пути. И тем не менее, совершенно не заботясь о жизнях собственных людей, украинское командование продолжает направлять отряды напрямую под обстрелы", — рассказали в Минобороны.
Накануне в военном ведомстве сообщили, что противник потерял за сутки на Купянском направлении до 105 военнослужащих, французскую САУ Caezar и советскую "Гвоздику".
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