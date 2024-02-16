https://ria.ru/20240216/afganistan-1927731970.html
Миллионы афганцев нуждаются в продовольственной помощи, заявил Патрушев
Миллионы афганцев нуждаются в продовольственной помощи, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024
Миллионы афганцев нуждаются в продовольственной помощи, заявил Патрушев
Острый социально-экономический кризис в Афганистане продолжается - безработица в стране достигла 95%, около 23 миллионов афганцев нуждаются в экстренной... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:01
2024-02-16T10:01
2024-02-16T10:01
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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Острый социально-экономический кризис в Афганистане продолжается - безработица в стране достигла 95%, около 23 миллионов афганцев нуждаются в экстренной продовольственной помощи, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "На фоне сложной обстановки в сфере безопасности в Афганистане продолжается острый социально-экономический кризис", - сказал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике. "Безработица достигла 95%. Около 23 миллионов афганцев нуждаются в экстренной продовольственной помощи. Свыше 4 миллионов внутренне перемещенных лиц фактически находятся на грани голода", - констатировал секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20240216/afganistan-1927731286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, россия, бишкек, николай патрушев
В мире, Афганистан, Россия, Бишкек, Николай Патрушев
Миллионы афганцев нуждаются в продовольственной помощи, заявил Патрушев
Патрушев: около 23 миллионов афганцев нуждаются в продовольственной помощи