https://ria.ru/20240216/afganistan-1927731970.html

Миллионы афганцев нуждаются в продовольственной помощи, заявил Патрушев

Миллионы афганцев нуждаются в продовольственной помощи, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024

Миллионы афганцев нуждаются в продовольственной помощи, заявил Патрушев

Острый социально-экономический кризис в Афганистане продолжается - безработица в стране достигла 95%, около 23 миллионов афганцев нуждаются в экстренной... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:01

2024-02-16T10:01

2024-02-16T10:01

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россия

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николай патрушев

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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Острый социально-экономический кризис в Афганистане продолжается - безработица в стране достигла 95%, около 23 миллионов афганцев нуждаются в экстренной продовольственной помощи, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "На фоне сложной обстановки в сфере безопасности в Афганистане продолжается острый социально-экономический кризис", - сказал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике. "Безработица достигла 95%. Около 23 миллионов афганцев нуждаются в экстренной продовольственной помощи. Свыше 4 миллионов внутренне перемещенных лиц фактически находятся на грани голода", - констатировал секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20240216/afganistan-1927731286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, россия, бишкек, николай патрушев