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Миллионы афганцев нуждаются в продовольственной помощи, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024
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10:01 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/afganistan-1927731970.html
Миллионы афганцев нуждаются в продовольственной помощи, заявил Патрушев
Миллионы афганцев нуждаются в продовольственной помощи, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024
Миллионы афганцев нуждаются в продовольственной помощи, заявил Патрушев
Острый социально-экономический кризис в Афганистане продолжается - безработица в стране достигла 95%, около 23 миллионов афганцев нуждаются в экстренной... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:01
2024-02-16T10:01
в мире
афганистан
россия
бишкек
николай патрушев
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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Острый социально-экономический кризис в Афганистане продолжается - безработица в стране достигла 95%, около 23 миллионов афганцев нуждаются в экстренной продовольственной помощи, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "На фоне сложной обстановки в сфере безопасности в Афганистане продолжается острый социально-экономический кризис", - сказал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике. "Безработица достигла 95%. Около 23 миллионов афганцев нуждаются в экстренной продовольственной помощи. Свыше 4 миллионов внутренне перемещенных лиц фактически находятся на грани голода", - констатировал секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20240216/afganistan-1927731286.html
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в мире, афганистан, россия, бишкек, николай патрушев
В мире, Афганистан, Россия, Бишкек, Николай Патрушев
Миллионы афганцев нуждаются в продовольственной помощи, заявил Патрушев

Патрушев: около 23 миллионов афганцев нуждаются в продовольственной помощи

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Острый социально-экономический кризис в Афганистане продолжается - безработица в стране достигла 95%, около 23 миллионов афганцев нуждаются в экстренной продовольственной помощи, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"На фоне сложной обстановки в сфере безопасности в Афганистане продолжается острый социально-экономический кризис", - сказал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.
"Безработица достигла 95%. Около 23 миллионов афганцев нуждаются в экстренной продовольственной помощи. Свыше 4 миллионов внутренне перемещенных лиц фактически находятся на грани голода", - констатировал секретарь СБ РФ.
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В миреАфганистанРоссияБишкекНиколай Патрушев
 
 
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