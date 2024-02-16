https://ria.ru/20240216/afganistan-1927731286.html

В Афганистане насчитывается более 23 тысяч боевиков, заявил Патрушев

В Афганистане насчитывается более 23 тысяч боевиков, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024

В Афганистане насчитывается более 23 тысяч боевиков, заявил Патрушев

Около 20 террористических организаций насчитывается сейчас в Афганистане, в них входят более 23 тысяч боевиков, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:57

2024-02-16T09:57

2024-02-16T09:57

в мире

афганистан

россия

сша

николай патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749319976_0:508:2598:1970_1920x0_80_0_0_2eb90995ed330dc349920499c10416ea.jpg

БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Около 20 террористических организаций насчитывается сейчас в Афганистане, в них входят более 23 тысяч боевиков, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Афганистан является одним из звеньев в цепи бесконечных геополитических авантюр Запада. Основная ответственность за нынешнее тяжелое положение в Афганистане должна лежать на США и их союзниках", - сказал Патрушев в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике. "За 20 лет своего присутствия там Вашингтон не сделал ничего для улучшения обстановки. Необходимо добиваться того, чтобы он взял на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению афганской экономики. А этого, как мы видим, не происходит", - добавил Патрушев. По его словам, "Запад заложил бомбу замедленного действия, бросив при отступлении огромное количество вооружений". "Сегодня оно используется для активизации борьбы между внутриафганскими группировками, продается на черном рынке и попадает в руки террористам в третьих странах", - констатировал Патрушев. "Помимо перечисленных мною усилий Запада по наращиванию своего присутствия в Афганистане, хочу особо отметить его попытки использовать в этих целях террористические группировки. По нашим оценкам, в Афганистане насчитывается около 20 международных террористических организаций общей численностью более 23 тысяч боевиков", - отметил секретарь СБ РФ.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240216/patrushev-1927729112.html

https://ria.ru/20231127/oon-1912008279.html

афганистан

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, россия, сша, николай патрушев