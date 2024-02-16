https://ria.ru/20240216/afganistan-1927731286.html
В Афганистане насчитывается более 23 тысяч боевиков, заявил Патрушев
В Афганистане насчитывается более 23 тысяч боевиков, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024
В Афганистане насчитывается более 23 тысяч боевиков, заявил Патрушев
Около 20 террористических организаций насчитывается сейчас в Афганистане, в них входят более 23 тысяч боевиков, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:57
2024-02-16T09:57
2024-02-16T09:57
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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Около 20 террористических организаций насчитывается сейчас в Афганистане, в них входят более 23 тысяч боевиков, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Афганистан является одним из звеньев в цепи бесконечных геополитических авантюр Запада. Основная ответственность за нынешнее тяжелое положение в Афганистане должна лежать на США и их союзниках", - сказал Патрушев в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике. "За 20 лет своего присутствия там Вашингтон не сделал ничего для улучшения обстановки. Необходимо добиваться того, чтобы он взял на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению афганской экономики. А этого, как мы видим, не происходит", - добавил Патрушев. По его словам, "Запад заложил бомбу замедленного действия, бросив при отступлении огромное количество вооружений". "Сегодня оно используется для активизации борьбы между внутриафганскими группировками, продается на черном рынке и попадает в руки террористам в третьих странах", - констатировал Патрушев. "Помимо перечисленных мною усилий Запада по наращиванию своего присутствия в Афганистане, хочу особо отметить его попытки использовать в этих целях террористические группировки. По нашим оценкам, в Афганистане насчитывается около 20 международных террористических организаций общей численностью более 23 тысяч боевиков", - отметил секретарь СБ РФ.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240216/patrushev-1927729112.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, россия, сша, николай патрушев
В мире, Афганистан, Россия, США, Николай Патрушев
В Афганистане насчитывается более 23 тысяч боевиков, заявил Патрушев
Патрушев: в Афганистане насчитывается более 23 тысяч боевиков в 20 группировках
БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Около 20 террористических организаций насчитывается сейчас в Афганистане, в них входят более 23 тысяч боевиков, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Афганистан является одним из звеньев в цепи бесконечных геополитических авантюр Запада. Основная ответственность за нынешнее тяжелое положение в Афганистане должна лежать на США
и их союзниках", - сказал Патрушев в Бишкеке
на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.
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"За 20 лет своего присутствия там Вашингтон
не сделал ничего для улучшения обстановки. Необходимо добиваться того, чтобы он взял на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению афганской экономики. А этого, как мы видим, не происходит", - добавил Патрушев.
По его словам, "Запад заложил бомбу замедленного действия, бросив при отступлении огромное количество вооружений".
"Сегодня оно используется для активизации борьбы между внутриафганскими группировками, продается на черном рынке и попадает в руки террористам в третьих странах", - констатировал Патрушев.
"Помимо перечисленных мною усилий Запада по наращиванию своего присутствия в Афганистане, хочу особо отметить его попытки использовать в этих целях террористические группировки. По нашим оценкам, в Афганистане насчитывается около 20 международных террористических организаций общей численностью более 23 тысяч боевиков", - отметил секретарь СБ РФ.
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