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В Калининграде вынесли приговор двум адвокатам-аферистам - РИА Новости, 16.02.2024
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16:56 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/aferisty-1927832556.html
В Калининграде вынесли приговор двум адвокатам-аферистам
В Калининграде вынесли приговор двум адвокатам-аферистам - РИА Новости, 16.02.2024
В Калининграде вынесли приговор двум адвокатам-аферистам
Суд в Калининграде назначил сроки свыше 6 лет лишения свободы двум адвокатам и их соучастнику, которые пытались обманом заполучить 10 миллионов рублей у жены... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:56
2024-02-16T16:56
происшествия
калининград
россия
следственный комитет россии (ск рф)
калининградский областной суд
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КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. Суд в Калининграде назначил сроки свыше 6 лет лишения свободы двум адвокатам и их соучастнику, которые пытались обманом заполучить 10 миллионов рублей у жены обвиняемого в создании ОПГ, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. В суде установлено, что фигуранты пытались похитить у супруги местного жителя, обвиняемого в организации преступного сообщества, 10 миллионов рублей. Они рассказали женщине, что за взятку смогут организовать смягчение меры пресечения ее мужу на домашний арест, однако на деле не имели такой возможности и не намеревались этого делать. Их встреча произошла в кафе, где женщина передала 3 миллиона рублей, остальная суммы была муляжом. Аферистов взяли на месте сотрудники УФСБ. "Ленинградский районный суд г. Калининграда вынес приговор по уголовному делу в отношении двух адвокатов и их сообщника. Они признаны виновными по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество)… Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 3 месяцев до 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Все трое фигурантов вину в инкриминируемом преступлении не признали. По информации Калининградского областного суда, доказательства "признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 63-летней адвокату одной из московских специализированных коллегий адвокатов, 54-летней адвокату одного из филиалов Калининградской областной коллегии адвокатов и 50-летнему местному жителю".
https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916438096.html
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происшествия, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд
Происшествия, Калининград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградский областной суд
В Калининграде вынесли приговор двум адвокатам-аферистам

В Калининграде осудили двух адвокатов-аферистов на сроки свыше 6 лет

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. Суд в Калининграде назначил сроки свыше 6 лет лишения свободы двум адвокатам и их соучастнику, которые пытались обманом заполучить 10 миллионов рублей у жены обвиняемого в создании ОПГ, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
В суде установлено, что фигуранты пытались похитить у супруги местного жителя, обвиняемого в организации преступного сообщества, 10 миллионов рублей. Они рассказали женщине, что за взятку смогут организовать смягчение меры пресечения ее мужу на домашний арест, однако на деле не имели такой возможности и не намеревались этого делать. Их встреча произошла в кафе, где женщина передала 3 миллиона рублей, остальная суммы была муляжом. Аферистов взяли на месте сотрудники УФСБ.
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"Ленинградский районный суд г. Калининграда вынес приговор по уголовному делу в отношении двух адвокатов и их сообщника. Они признаны виновными по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество)… Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 3 месяцев до 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Все трое фигурантов вину в инкриминируемом преступлении не признали.
По информации Калининградского областного суда, доказательства "признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 63-летней адвокату одной из московских специализированных коллегий адвокатов, 54-летней адвокату одного из филиалов Калининградской областной коллегии адвокатов и 50-летнему местному жителю".
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