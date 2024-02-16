https://ria.ru/20240216/aferisty-1927832556.html

В Калининграде вынесли приговор двум адвокатам-аферистам

В Калининграде вынесли приговор двум адвокатам-аферистам - РИА Новости, 16.02.2024

В Калининграде вынесли приговор двум адвокатам-аферистам

Суд в Калининграде назначил сроки свыше 6 лет лишения свободы двум адвокатам и их соучастнику, которые пытались обманом заполучить 10 миллионов рублей у жены... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:56

2024-02-16T16:56

2024-02-16T16:56

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КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. Суд в Калининграде назначил сроки свыше 6 лет лишения свободы двум адвокатам и их соучастнику, которые пытались обманом заполучить 10 миллионов рублей у жены обвиняемого в создании ОПГ, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. В суде установлено, что фигуранты пытались похитить у супруги местного жителя, обвиняемого в организации преступного сообщества, 10 миллионов рублей. Они рассказали женщине, что за взятку смогут организовать смягчение меры пресечения ее мужу на домашний арест, однако на деле не имели такой возможности и не намеревались этого делать. Их встреча произошла в кафе, где женщина передала 3 миллиона рублей, остальная суммы была муляжом. Аферистов взяли на месте сотрудники УФСБ. "Ленинградский районный суд г. Калининграда вынес приговор по уголовному делу в отношении двух адвокатов и их сообщника. Они признаны виновными по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество)… Суд… назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 3 месяцев до 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Все трое фигурантов вину в инкриминируемом преступлении не признали. По информации Калининградского областного суда, доказательства "признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 63-летней адвокату одной из московских специализированных коллегий адвокатов, 54-летней адвокату одного из филиалов Калининградской областной коллегии адвокатов и 50-летнему местному жителю".

https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916438096.html

https://ria.ru/20231031/pensioner-1906357882.html

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происшествия, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд