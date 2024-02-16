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"Аэрофлот" урегулировал иностранный лизинг еще по нескольким самолетам - РИА Новости, 16.02.2024
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10:56 16.02.2024 (обновлено: 17:08 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/aeroflot-1927740538.html
"Аэрофлот" урегулировал иностранный лизинг еще по нескольким самолетам
"Аэрофлот" урегулировал иностранный лизинг еще по нескольким самолетам - РИА Новости, 16.02.2024
"Аэрофлот" урегулировал иностранный лизинг еще по нескольким самолетам
Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи воздушным судам, сообщила группа. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:56
2024-02-16T17:08
экономика
аэрофлот
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи воздушным судам, сообщила группа. &quot;В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа &quot;Аэрофлот&quot; завершила процесс урегулирования в отношении 7 воздушных судов с двумя группами лизингодателей&quot;,— говорится в заявлении компании.Договоренностей по этим сделкам достигли в конце прошлого года, в 2024 году закончили технические этапы, отметили в группе. После этого требования лизингодателей к воздушным судам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот" были прекращены. Суммы урегулирования выплатил новый собственник самолетов — "Страховая компания "НСК".В прошлом году правительство России выделило 300 миллиардов рублей на выкуп воздушных из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования — перевозчики пустят на это часть своей прибыли.При этом президент Владимир Путин заявлял, что Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году.
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экономика, аэрофлот
Экономика, Аэрофлот
"Аэрофлот" урегулировал иностранный лизинг еще по нескольким самолетам

"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 7 воздушным судам

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет авиакомпании "Аэрофлот" во время взлета
Самолет авиакомпании Аэрофлот во время взлета - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" во время взлета. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи воздушным судам, сообщила группа.
«

"В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования в отношении 7 воздушных судов с двумя группами лизингодателей",— говорится в заявлении компании.

Договоренностей по этим сделкам достигли в конце прошлого года, в 2024 году закончили технические этапы, отметили в группе.
После этого требования лизингодателей к воздушным судам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот" были прекращены. Суммы урегулирования выплатил новый собственник самолетов — "Страховая компания "НСК".
В прошлом году правительство России выделило 300 миллиардов рублей на выкуп воздушных из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования — перевозчики пустят на это часть своей прибыли.
При этом президент Владимир Путин заявлял, что Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году.
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