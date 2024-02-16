https://ria.ru/20240216/aeroflot-1927740538.html
"Аэрофлот" урегулировал иностранный лизинг еще по нескольким самолетам
"Аэрофлот" урегулировал иностранный лизинг еще по нескольким самолетам - РИА Новости, 16.02.2024
"Аэрофлот" урегулировал иностранный лизинг еще по нескольким самолетам
Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи воздушным судам, сообщила группа. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:56
2024-02-16T10:56
2024-02-16T17:08
экономика
аэрофлот
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи воздушным судам, сообщила группа. "В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования в отношении 7 воздушных судов с двумя группами лизингодателей",— говорится в заявлении компании.Договоренностей по этим сделкам достигли в конце прошлого года, в 2024 году закончили технические этапы, отметили в группе. После этого требования лизингодателей к воздушным судам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот" были прекращены. Суммы урегулирования выплатил новый собственник самолетов — "Страховая компания "НСК".В прошлом году правительство России выделило 300 миллиардов рублей на выкуп воздушных из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования — перевозчики пустят на это часть своей прибыли.При этом президент Владимир Путин заявлял, что Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году.
https://ria.ru/20231206/mishustin-1914103262.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аэрофлот
"Аэрофлот" урегулировал иностранный лизинг еще по нескольким самолетам
"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 7 воздушным судам
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи воздушным судам, сообщила
группа.
«
"В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования в отношении 7 воздушных судов с двумя группами лизингодателей",— говорится в заявлении компании.
Договоренностей по этим сделкам достигли в конце прошлого года, в 2024 году закончили технические этапы, отметили в группе.
После этого требования лизингодателей к воздушным судам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот" были прекращены. Суммы урегулирования выплатил новый собственник самолетов — "Страховая компания "НСК".
В прошлом году правительство России выделило 300 миллиардов рублей на выкуп воздушных из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования — перевозчики пустят на это часть своей прибыли.
При этом президент Владимир Путин заявлял, что Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году.
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