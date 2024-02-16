https://ria.ru/20240216/aeroflot-1927740538.html

"Аэрофлот" урегулировал иностранный лизинг еще по нескольким самолетам

"Аэрофлот" урегулировал иностранный лизинг еще по нескольким самолетам - РИА Новости, 16.02.2024

"Аэрофлот" урегулировал иностранный лизинг еще по нескольким самолетам

Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи воздушным судам, сообщила группа. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:56

2024-02-16T10:56

2024-02-16T17:08

экономика

аэрофлот

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи воздушным судам, сообщила группа. "В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования в отношении 7 воздушных судов с двумя группами лизингодателей",— говорится в заявлении компании.Договоренностей по этим сделкам достигли в конце прошлого года, в 2024 году закончили технические этапы, отметили в группе. После этого требования лизингодателей к воздушным судам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот" были прекращены. Суммы урегулирования выплатил новый собственник самолетов — "Страховая компания "НСК".В прошлом году правительство России выделило 300 миллиардов рублей на выкуп воздушных из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования — перевозчики пустят на это часть своей прибыли.При этом президент Владимир Путин заявлял, что Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году.

https://ria.ru/20231206/mishustin-1914103262.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, аэрофлот