https://ria.ru/20240215/znanie-1927536866.html

Число наставников и лекторов общества "Знание" достигло 23 тысяч человек

Число наставников и лекторов общества "Знание" достигло 23 тысяч человек - РИА Новости, 15.02.2024

Число наставников и лекторов общества "Знание" достигло 23 тысяч человек

Поставленная президентом РФ Владимиром Путиным по возрождению до соответствующих вызовам времени масштабов общество "Знание" было выполнено, за три года число... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:16

2024-02-15T12:16

2024-02-15T12:16

общество

россия

сергей кириенко

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Поставленная президентом РФ Владимиром Путиным по возрождению до соответствующих вызовам времени масштабов общество "Знание" было выполнено, за три года число наставников и лекторов общества достигло 23 тысяч человек, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Чуть меньше трех лет прошло с момента перезапуска российского общества "Знание". Напомню, что это было поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина, который поставил задачу возродить до масштабов, соответствующих вызовам времени легендарное советское общество "Знание". Эта задача, поставленная президентом, благодаря всей команде общества "Знание", благодаря членам Наблюдательного совета, благодаря всем присутствующим в зале эта задача выполнена", - сказал Кириенко в ходе заседания Наблюдательного совета общества "Знание". Он отметил уникальный коллектив лекторов и наставников общества. "Если три года назад это было несколько сотен человек, то сегодня это 23 тысяча человек", - сообщил Кириенко. По его словам, лекторы и наставники общества регулярно проводят лекции, выступают в качестве наставников. "Только за последний год российское общество "Знание" охватило своими лекциями и выступлениями более 50 миллионов человек. Практически одна треть страны, а если взять только взрослое население - то это почти половина людей в стране", - сказал Кириенко. Первый заместитель руководителя администрации президента привел данные, что, по оценкам исследователей, 76% граждан РФ доверяют информации, которую предоставляет российское общество "Знание". "Есть такой феномен российского общества "Знание", если по стране в целом информации общества "Знание" доверяют 76%, то среди студентов эта цифра 82%, а среди школьников 88%. Это совершенно уникальный результат", - сообщил Кириенко.

https://ria.ru/20240208/feyki-1926088251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сергей кириенко, владимир путин