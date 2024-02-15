https://ria.ru/20240215/zhivodery-1927689416.html

Живодеры, пытавшиеся повесить собаку, отделались принудительными работами

Живодеры, пытавшиеся повесить собаку, отделались принудительными работами - РИА Новости, 15.02.2024

Живодеры, пытавшиеся повесить собаку, отделались принудительными работами

Трое живодеров, пытавшихся повесить, а потом до смерти забить собаку у железнодорожной станции "Москва-3", отделались принудительными работами, сообщили РИА... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T23:06

2024-02-15T23:06

2024-02-15T23:06

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корсаков

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Трое живодеров, пытавшихся повесить, а потом до смерти забить собаку у железнодорожной станции "Москва-3", отделались принудительными работами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Останкинского суда Москвы. "Суд признал Корсакова Владимира Александровича, Эшрефова Вагифа Абдуловича, Дмитриева Дмитрия Петровича виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что сначала суд назначил им небольшие сроки в колонии, но затем пришел к выводу, что их исправление возможно без отбывания наказания в местах лишения свободы и заменил заключение на принудительные работы с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Где именно они будут работать, определят учреждения уголовно-исполнительной системы. По версии следствия, 28 февраля 2023 года трое обвиняемых, находясь в вагонном депо "Москва-3", схватили собаку по кличке Терри и собирались повесить. Отмечается, что, когда убить животное подобным образом не удалось, они нанесли ей удары по голове. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

https://ria.ru/20240205/kot-1925558847.html

https://ria.ru/20230309/senya-1856812575.html

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происшествия, москва, корсаков, россия