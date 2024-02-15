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Малков: жилищные условия за год улучшили 30 тысяч семей в Рязанской области - РИА Новости, 15.02.2024
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Рязанская область
 
18:28 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/zhilusloviya-1927649378.html
Малков: жилищные условия за год улучшили 30 тысяч семей в Рязанской области
Малков: жилищные условия за год улучшили 30 тысяч семей в Рязанской области - РИА Новости, 15.02.2024
Малков: жилищные условия за год улучшили 30 тысяч семей в Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в прошлом году 30 тысяч семей в Рязанской области улучшили свои жилищные условия, регион является одним... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:28
2024-02-15T18:28
рязанская область
рязанская область
павел малков
жилье
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РЯЗАНЬ, 15 фев — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в прошлом году 30 тысяч семей в Рязанской области улучшили свои жилищные условия, регион является одним из лидеров по средней площади жилья на человека. "Общий объем выполненных строительных работ, если взять по всем объектам в области, в прошлом году был на 18% выше, чем в позапрошлом году. В том числе 30 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. У нас сейчас область – один из лидеров в стране по площади жилья в среднем на одного жителя. В среднем сейчас по стране 28 квадратных метров на человека, у нас – 36 "квадратов". По этому показателю входим в топ-20 по стране", - сказал Павел Малков в рамках своего доклада о деятельности правительства региона в областной думе. По словам главы региона, сейчас в регионе идет строительство 90 многоквартирных домов. Область не фигурирует в едином российском реестре проблемных объектов. Два дома, строительство которых сейчас ведется с превышением срока, находятся на особом контроле. До конца года оба объекта должны быть введены.
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рязанская область, павел малков, жилье
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Жилье

Малков: жилищные условия за год улучшили 30 тысяч семей в Рязанской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Рязанской области Павел Малков
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 фев — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в прошлом году 30 тысяч семей в Рязанской области улучшили свои жилищные условия, регион является одним из лидеров по средней площади жилья на человека.
"Общий объем выполненных строительных работ, если взять по всем объектам в области, в прошлом году был на 18% выше, чем в позапрошлом году. В том числе 30 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. У нас сейчас область – один из лидеров в стране по площади жилья в среднем на одного жителя. В среднем сейчас по стране 28 квадратных метров на человека, у нас – 36 "квадратов". По этому показателю входим в топ-20 по стране", - сказал Павел Малков в рамках своего доклада о деятельности правительства региона в областной думе.
По словам главы региона, сейчас в регионе идет строительство 90 многоквартирных домов. Область не фигурирует в едином российском реестре проблемных объектов. Два дома, строительство которых сейчас ведется с превышением срока, находятся на особом контроле. До конца года оба объекта должны быть введены.
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Рязанская областьРязанская областьПавел МалковЖилье
 
 
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