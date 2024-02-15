https://ria.ru/20240215/zhilusloviya-1927649378.html

Малков: жилищные условия за год улучшили 30 тысяч семей в Рязанской области

Малков: жилищные условия за год улучшили 30 тысяч семей в Рязанской области - РИА Новости, 15.02.2024

Малков: жилищные условия за год улучшили 30 тысяч семей в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в прошлом году 30 тысяч семей в Рязанской области улучшили свои жилищные условия, регион является одним... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:28

2024-02-15T18:28

2024-02-15T18:28

рязанская область

рязанская область

павел малков

жилье

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РЯЗАНЬ, 15 фев — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в прошлом году 30 тысяч семей в Рязанской области улучшили свои жилищные условия, регион является одним из лидеров по средней площади жилья на человека. "Общий объем выполненных строительных работ, если взять по всем объектам в области, в прошлом году был на 18% выше, чем в позапрошлом году. В том числе 30 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. У нас сейчас область – один из лидеров в стране по площади жилья в среднем на одного жителя. В среднем сейчас по стране 28 квадратных метров на человека, у нас – 36 "квадратов". По этому показателю входим в топ-20 по стране", - сказал Павел Малков в рамках своего доклада о деятельности правительства региона в областной думе. По словам главы региона, сейчас в регионе идет строительство 90 многоквартирных домов. Область не фигурирует в едином российском реестре проблемных объектов. Два дома, строительство которых сейчас ведется с превышением срока, находятся на особом контроле. До конца года оба объекта должны быть введены.

https://ria.ru/20240215/investitsii-1927615323.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рязанская область, павел малков, жилье