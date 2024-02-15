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Зеленский одарил Байдена на 4,5 тысячи долларов - РИА Новости, 15.02.2024
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01:11 15.02.2024 (обновлено: 10:39 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/zelenskiy-1927463842.html
Зеленский одарил Байдена на 4,5 тысячи долларов
Зеленский одарил Байдена на 4,5 тысячи долларов - РИА Новости, 15.02.2024
Зеленский одарил Байдена на 4,5 тысячи долларов
Владимир Зеленский в 2022 году одарил президента США Джо Байдена и его окружение на 4,5 тысячи долларов, чтобы не обидеть гостя с Украины, их пришлось принять,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:11
2024-02-15T10:39
в мире
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владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в 2022 году одарил президента США Джо Байдена и его окружение на 4,5 тысячи долларов, чтобы не обидеть гостя с Украины, их пришлось принять, сообщил протокол американского лидера в отчете о подарках чиновникам в 2022 году.&quot;Картина &quot;Свет победит&quot;, традиционная украинская рубашка, комплект медалей ордена князя Ярослава Мудрого. Оценочная стоимость — 1429 долларов США&quot;, — сообщается в документе, опубликованном в федеральной базе данных.Подарок был сделан советнику Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану в апреле 2022 года.В ноябре Зеленский подарил самому Байдену картину "Оранжевые узоры". "Оценочная стоимость — 2400 долларов США. Находится в процессе передачи в национальный архив", — говорится в документе.Еще один подарок сделала Елена Зеленская первой леди США Джилл Байден: "скатерть и четыре салфетки, золотая брошь и серьги". Оценочная стоимость этих вещей — 570 долларов, при этом украшения Байден смогла оставить себе, говорится в документе.В обоих случаях указано, что "непринятие подарка поставит в затруднительное положение дарителя и правительство США".
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в мире, сша, владимир зеленский, джо байден, джейк салливан
В мире, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Джейк Салливан
Зеленский одарил Байдена на 4,5 тысячи долларов

Зеленский в 2022 году одарил Байдена на 4,5 тысячи долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский и президент США Джо Байден
Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в 2022 году одарил президента США Джо Байдена и его окружение на 4,5 тысячи долларов, чтобы не обидеть гостя с Украины, их пришлось принять, сообщил протокол американского лидера в отчете о подарках чиновникам в 2022 году.
«

"Картина "Свет победит", традиционная украинская рубашка, комплект медалей ордена князя Ярослава Мудрого. Оценочная стоимость — 1429 долларов США", — сообщается в документе, опубликованном в федеральной базе данных.

Подарок был сделан советнику Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану в апреле 2022 года.
В ноябре Зеленский подарил самому Байдену картину "Оранжевые узоры". "Оценочная стоимость — 2400 долларов США. Находится в процессе передачи в национальный архив", — говорится в документе.
Еще один подарок сделала Елена Зеленская первой леди США Джилл Байден: "скатерть и четыре салфетки, золотая брошь и серьги". Оценочная стоимость этих вещей — 570 долларов, при этом украшения Байден смогла оставить себе, говорится в документе.
В обоих случаях указано, что "непринятие подарка поставит в затруднительное положение дарителя и правительство США".
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В миреСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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