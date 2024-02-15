https://ria.ru/20240215/zaporozhe-1927482007.html
Власти Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье
Власти Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 15.02.2024
Власти Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале, что объект инфраструктуры поврежден... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T08:22
2024-02-15T08:22
2024-02-15T08:22
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виталий кличко
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале, что объект инфраструктуры поврежден взрывом в городе Запорожье. "Предварительно - попадания по объекту инфраструктуры Запорожья", - написал Федоров. Ранее в четверг украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в столице Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240212/infrastruktura-1926781901.html
https://ria.ru/20240215/trevoga-1927475141.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, запорожье, дмитрий песков, виталий кличко, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
В мире, Украина, Киев, Запорожье, Дмитрий Песков, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
Власти Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье
Власти Украины сообщили о взрыве на объекте инфраструктуры в Запорожье