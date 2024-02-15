https://ria.ru/20240215/zakrytie-1927583342.html

Отдельные участки улиц и переулков в Москве закроют для уборки снега

Отдельные участки улиц и переулков в Москве закроют для уборки снега - РИА Новости, 15.02.2024

Отдельные участки улиц и переулков в Москве закроют для уборки снега

Отдельные участки улиц и переулков в Москве придется закрыть для уборки снега, москвичей просят отнестись с пониманием, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:25

2024-02-15T14:25

2024-02-15T14:25

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Отдельные участки улиц и переулков в Москве придется закрыть для уборки снега, москвичей просят отнестись с пониманием, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Будут отдельные участки, когда будет необходимо закрыть улицы, переулки, поэтому просим отнестись к этому с пониманием", - сказал Бирюков. Он попросил москвичей, если есть возможность, пересесть с личного транспорта на городской общественный транспорт. "Это будет комфортно для всех, кто работает на уборке и кто проживает в городе", - сказал Бирюков.

https://ria.ru/20240215/sneg-1927553326.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, петр бирюков, снегопад в москве, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы