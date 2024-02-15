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Отдельные участки улиц и переулков в Москве закроют для уборки снега - РИА Новости, 15.02.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:25 15.02.2024
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Отдельные участки улиц и переулков в Москве закроют для уборки снега
Отдельные участки улиц и переулков в Москве закроют для уборки снега - РИА Новости, 15.02.2024
Отдельные участки улиц и переулков в Москве закроют для уборки снега
Отдельные участки улиц и переулков в Москве придется закрыть для уборки снега, москвичей просят отнестись с пониманием, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:25
2024-02-15T14:25
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общество
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петр бирюков
снегопад в москве
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Отдельные участки улиц и переулков в Москве придется закрыть для уборки снега, москвичей просят отнестись с пониманием, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Будут отдельные участки, когда будет необходимо закрыть улицы, переулки, поэтому просим отнестись к этому с пониманием", - сказал Бирюков. Он попросил москвичей, если есть возможность, пересесть с личного транспорта на городской общественный транспорт. "Это будет комфортно для всех, кто работает на уборке и кто проживает в городе", - сказал Бирюков.
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общество, москва, петр бирюков, снегопад в москве, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Отдельные участки улиц и переулков в Москве закроют для уборки снега

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Отдельные участки улиц и переулков в Москве придется закрыть для уборки снега, москвичей просят отнестись с пониманием, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Будут отдельные участки, когда будет необходимо закрыть улицы, переулки, поэтому просим отнестись к этому с пониманием", - сказал Бирюков.
Он попросил москвичей, если есть возможность, пересесть с личного транспорта на городской общественный транспорт.
"Это будет комфортно для всех, кто работает на уборке и кто проживает в городе", - сказал Бирюков.
Уборка снега в Москве
Бирюков: за зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра
Вчера, 13:03
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковСнегопад в МосквеГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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