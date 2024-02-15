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Отдельные участки улиц и переулков в Москве закроют для уборки снега
Отдельные участки улиц и переулков в Москве закроют для уборки снега - РИА Новости, 15.02.2024
Отдельные участки улиц и переулков в Москве закроют для уборки снега
Отдельные участки улиц и переулков в Москве придется закрыть для уборки снега, москвичей просят отнестись с пониманием, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:25
2024-02-15T14:25
2024-02-15T14:25
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Отдельные участки улиц и переулков в Москве придется закрыть для уборки снега, москвичей просят отнестись с пониманием, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Будут отдельные участки, когда будет необходимо закрыть улицы, переулки, поэтому просим отнестись к этому с пониманием", - сказал Бирюков. Он попросил москвичей, если есть возможность, пересесть с личного транспорта на городской общественный транспорт. "Это будет комфортно для всех, кто работает на уборке и кто проживает в городе", - сказал Бирюков.
https://ria.ru/20240215/sneg-1927553326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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