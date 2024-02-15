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Госдума приняла закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам - РИА Новости, 15.02.2024
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13:41 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/zakon-1927566215.html
Госдума приняла закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам
Госдума приняла закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам - РИА Новости, 15.02.2024
Госдума приняла закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий исключить спорные ситуации и избежать злоупотреблений при назначении налоговых проверок... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:41
2024-02-15T13:41
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госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий исключить спорные ситуации и избежать злоупотреблений при назначении налоговых проверок контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами. Документ разработан правительством в целях реализации постановления Конституционного суда (КС) от 14 июля 2023 года по делу о проверке конституционности одной из норм статьи 105.17 Налогового кодекса РФ в связи с жалобой ПАО "Вымпел-Коммуникации". Согласно этой норме, решение о проверке полноты исчисления и уплаты налогов при сделках между взаимозависимыми лицами может быть вынесено не позднее двух лет со дня, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) получила уведомление (или ее территориальный орган – извещение) о такой сделке. КС указал на неясность, с какого момента исчисляется двухлетний срок – с момента представления налогоплательщиком первичного либо уточненного уведомления о сделке. Принятый Госдумой закон исключает необходимость учитывать дату получения уведомления или извещения о контролируемых сделках при вынесении решения ФНС о проверке цен в таких сделках. Это позволит избежать ситуаций, когда представление уточненного уведомления о контролируемой сделке используется для необоснованного расширения периодов проверки цен, считают авторы документа. Проверка будет проводиться по общим основаниям – то есть ее глубина не может превышать трех лет с даты принятия решения ФНС о ее проведении, пояснял ранее директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков. Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования.
https://ria.ru/20240215/bankrotstvo-1600141843.html
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россия, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Госдума приняла закон для сокращения числа споров по контролируемым сделкам

Госдума приняла закон, позволяющий исключить споры по контролируемым сделкам

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий исключить спорные ситуации и избежать злоупотреблений при назначении налоговых проверок контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами.
Документ разработан правительством в целях реализации постановления Конституционного суда (КС) от 14 июля 2023 года по делу о проверке конституционности одной из норм статьи 105.17 Налогового кодекса РФ в связи с жалобой ПАО "Вымпел-Коммуникации".
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Согласно этой норме, решение о проверке полноты исчисления и уплаты налогов при сделках между взаимозависимыми лицами может быть вынесено не позднее двух лет со дня, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) получила уведомление (или ее территориальный орган – извещение) о такой сделке. КС указал на неясность, с какого момента исчисляется двухлетний срок – с момента представления налогоплательщиком первичного либо уточненного уведомления о сделке.
Принятый Госдумой закон исключает необходимость учитывать дату получения уведомления или извещения о контролируемых сделках при вынесении решения ФНС о проверке цен в таких сделках. Это позволит избежать ситуаций, когда представление уточненного уведомления о контролируемой сделке используется для необоснованного расширения периодов проверки цен, считают авторы документа.
Проверка будет проводиться по общим основаниям – то есть ее глубина не может превышать трех лет с даты принятия решения ФНС о ее проведении, пояснял ранее директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков.
Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования.
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РоссияГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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