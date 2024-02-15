https://ria.ru/20240215/yaponiya-1927481720.html
Экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию
Экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию - РИА Новости, 15.02.2024
Экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию
Японская экономика по итогам четвертого квартала 2023 года вошла в рецессию, что произошло впервые с конца 2018 года, следует из данных японской статслужбы. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T08:19
2024-02-15T08:19
2024-02-15T08:19
в мире
экономика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Японская экономика по итогам четвертого квартала 2023 года вошла в рецессию, что произошло впервые с конца 2018 года, следует из данных японской статслужбы. Так, спад реального ВВП, очищенного от сезонности, в октябре-декабре составил 0,1% в квартальном выражении, а в июле-сентябре - 0,8%. Таким образом, страна вступила в рецессию - первую с третьего-четвертого кварталов 2018 года. Также периоды рецессии в японской экономике фиксировались в 2001, 2008-2009 и 2012 годах. Технической рецессией называют спад ВВП два квартала подряд. Часто это происходит из-за сокращения потребления населения и государства и, как следствие, снижения продаж и спроса на рабочую силу в связанных отраслях. Также Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире: ее номинальный ВВП в пересчете на доллары составил 4,21 триллиона, а у Германии - 4,46 триллиона.
https://ria.ru/20240214/vulkan-1927384486.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, япония
В мире, Экономика, Япония
Экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию
Экономика Японии впервые с конца 2018 года вошла в рецессию
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Японская экономика по итогам четвертого квартала 2023 года вошла в рецессию, что произошло впервые с конца 2018 года, следует из данных японской статслужбы.
Так, спад реального ВВП, очищенного от сезонности, в октябре-декабре составил 0,1% в квартальном выражении, а в июле-сентябре - 0,8%.
Таким образом, страна вступила в рецессию - первую с третьего-четвертого кварталов 2018 года. Также периоды рецессии в японской экономике фиксировались в 2001, 2008-2009 и 2012 годах.
Технической рецессией называют спад ВВП два квартала подряд. Часто это происходит из-за сокращения потребления населения и государства и, как следствие, снижения продаж и спроса на рабочую силу в связанных отраслях.
Также Япония по итогам 2023 года уступила Германии
место третьей по величине экономики в мире: ее номинальный ВВП в пересчете на доллары составил 4,21 триллиона, а у Германии - 4,46 триллиона.
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима