https://ria.ru/20240215/yaponiya-1927481720.html

Экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию

Экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию - РИА Новости, 15.02.2024

Экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию

Японская экономика по итогам четвертого квартала 2023 года вошла в рецессию, что произошло впервые с конца 2018 года, следует из данных японской статслужбы. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:19

2024-02-15T08:19

2024-02-15T08:19

в мире

экономика

япония

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Японская экономика по итогам четвертого квартала 2023 года вошла в рецессию, что произошло впервые с конца 2018 года, следует из данных японской статслужбы. Так, спад реального ВВП, очищенного от сезонности, в октябре-декабре составил 0,1% в квартальном выражении, а в июле-сентябре - 0,8%. Таким образом, страна вступила в рецессию - первую с третьего-четвертого кварталов 2018 года. Также периоды рецессии в японской экономике фиксировались в 2001, 2008-2009 и 2012 годах. Технической рецессией называют спад ВВП два квартала подряд. Часто это происходит из-за сокращения потребления населения и государства и, как следствие, снижения продаж и спроса на рабочую силу в связанных отраслях. Также Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире: ее номинальный ВВП в пересчете на доллары составил 4,21 триллиона, а у Германии - 4,46 триллиона.

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япония

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, япония