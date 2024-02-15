https://ria.ru/20240215/yaponiya-1927479922.html

ВВП Японии в IV квартале 2023 года неожиданно снизился на 0,4 процента

ВВП Японии в IV квартале 2023 года неожиданно снизился на 0,4 процента - РИА Новости, 15.02.2024

ВВП Японии в IV квартале 2023 года неожиданно снизился на 0,4 процента

ВВП Японии в четвертом квартале 2023 года, по предварительной оценке, сократился на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T07:54

2024-02-15T07:54

2024-02-15T08:16

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япония

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ВВП Японии в четвертом квартале 2023 года, по предварительной оценке, сократился на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста на 1,4%. К предыдущему кварталу ВВП Японии уменьшился на 0,1%. Аналитики прогнозировали рост на 0,3%. При этом снижение ВВП в третьем квартале в пересчете на год ухудшено до 3,3% с 2,9%, в квартальном выражении - до 0,8% с 0,7%. В отчетном периоде по сравнению с четвертым кварталом 2022 года показатель вырос на 1%. Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, снизился на 0,2% в квартальном выражении. Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 0,7% в квартальном выражении, частных - на 0,1%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 2,6%, а импорт - на 1,7%.

https://ria.ru/20240207/vvp-1926012296.html

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в мире, япония