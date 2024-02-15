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Япония уступила Германии место третьей экономики мира - РИА Новости, 15.02.2024
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04:22 15.02.2024 (обновлено: 10:02 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/yaponiya-1927472354.html
Япония уступила Германии место третьей экономики мира
Япония уступила Германии место третьей экономики мира - РИА Новости, 15.02.2024
Япония уступила Германии место третьей экономики мира
Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире по размеру номинального ВВП в пересчете на доллары. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T04:22
2024-02-15T10:02
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ТОКИО, 15 фев — РИА Новости. Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире по размеру номинального ВВП в пересчете на доллары.Так, согласно обнародованным в четверг данным кабинета министров Японии, номинальный ВВП страны без поправки на инфляцию в 2023 году составил 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов).В то же время, как, в свою очередь, сообщает агентство Киодо, номинальный ВВП Германии в 2023 году составляет ориентировочно 4,46 триллиона долларов. Таким образом, Япония по итогам прошлого года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире, добавляет агентство.Данный результат и ранее прогнозировался японскими СМИ. Отмечалось, что номинальный ВВП Японии в долларовом выражении существенно сократится из-за ослабления курса национальной валюты. В то же время ВВП Германии вырастет на фоне стремительного роста цен.При этом, ранее в этом месяце Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста ВВП Германии до 0,3 процента с 0,6 процента в 2024 году и до 1,1 процента с 1,2 процента в 2025 году.
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в мире, германия, япония, оэср
В мире, Германия, Япония, ОЭСР
Япония уступила Германии место третьей экономики мира

Япония уступила Германии место третьей экономики мира по номинальному ВВП

© AP Photo / Eugene HoshikoПассажиропоток на станции Синагава в Токио
Пассажиропоток на станции Синагава в Токио - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Пассажиропоток на станции Синагава в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 15 фев — РИА Новости. Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире по размеру номинального ВВП в пересчете на доллары.
Так, согласно обнародованным в четверг данным кабинета министров Японии, номинальный ВВП страны без поправки на инфляцию в 2023 году составил 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов).
В то же время, как, в свою очередь, сообщает агентство Киодо, номинальный ВВП Германии в 2023 году составляет ориентировочно 4,46 триллиона долларов. Таким образом, Япония по итогам прошлого года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире, добавляет агентство.
Данный результат и ранее прогнозировался японскими СМИ. Отмечалось, что номинальный ВВП Японии в долларовом выражении существенно сократится из-за ослабления курса национальной валюты. В то же время ВВП Германии вырастет на фоне стремительного роста цен.
При этом, ранее в этом месяце Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста ВВП Германии до 0,3 процента с 0,6 процента в 2024 году и до 1,1 процента с 1,2 процента в 2025 году.
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