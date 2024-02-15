https://ria.ru/20240215/vzryvy-1927484638.html

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 15.02.2024

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил в телеграм-канале, что в результате взрыва повреждены складские помещения в Миргородском... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:03

2024-02-15T09:03

2024-02-15T09:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил в телеграм-канале, что в результате взрыва повреждены складские помещения в Миргородском районе области. "Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 квадратных метров", - написал Пронин.Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что этот город на западе Украины подвергся ударам, в результате чего есть повреждения на улице Научной. "Есть попадания по городу", - сообщил он в своем Telegram-канале. По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, во Львове раздалась серия взрывов. "Львов. Очень громко. Работает ПВО", - написал он в Telegram-канале. Также, по данным корреспондентов украинского телеканала "Общественное", звуки взрывов были слышны в Ивано-Франковской области на западе страны. Ранее в четверг украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в столице Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240215/desantniki-1927473364.html

https://ria.ru/20240215/putin-1927461279.html

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львов

ивано-франковская область

полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, львов, ивано-франковская область, полтавская область