В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
Власти сообщили о взрывах во Львове, Ивано-Франковской и Полтавской областях
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил в телеграм-канале, что в результате взрыва повреждены складские помещения в Миргородском районе области.
"Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 квадратных метров", - написал Пронин.
Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что этот город на западе Украины подвергся ударам, в результате чего есть повреждения на улице Научной. "Есть попадания по городу", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, во Львове раздалась серия взрывов. "Львов. Очень громко. Работает ПВО", - написал он в Telegram-канале.
Также, по данным корреспондентов украинского телеканала "Общественное", звуки взрывов были слышны в Ивано-Франковской области на западе страны.
Ранее в четверг украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в столице Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.