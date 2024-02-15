Рейтинг@Mail.ru
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/vzryvy-1927484638.html
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 15.02.2024
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил в телеграм-канале, что в результате взрыва повреждены складские помещения в Миргородском... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:03
2024-02-15T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львов
ивано-франковская область
полтавская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил в телеграм-канале, что в результате взрыва повреждены складские помещения в Миргородском районе области. "Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 квадратных метров", - написал Пронин.Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что этот город на западе Украины подвергся ударам, в результате чего есть повреждения на улице Научной. "Есть попадания по городу", - сообщил он в своем Telegram-канале. По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, во Львове раздалась серия взрывов. "Львов. Очень громко. Работает ПВО", - написал он в Telegram-канале. Также, по данным корреспондентов украинского телеканала "Общественное", звуки взрывов были слышны в Ивано-Франковской области на западе страны. Ранее в четверг украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в столице Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240215/desantniki-1927473364.html
https://ria.ru/20240215/putin-1927461279.html
украина
львов
ивано-франковская область
полтавская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, львов, ивано-франковская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львов, Ивано-Франковская область, Полтавская область
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

Власти сообщили о взрывах во Львове, Ивано-Франковской и Полтавской областях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил в телеграм-канале, что в результате взрыва повреждены складские помещения в Миргородском районе области.
"Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 квадратных метров", - написал Пронин.
Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что этот город на западе Украины подвергся ударам, в результате чего есть повреждения на улице Научной. "Есть попадания по городу", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, во Львове раздалась серия взрывов. "Львов. Очень громко. Работает ПВО", - написал он в Telegram-канале.
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска
05:05
Также, по данным корреспондентов украинского телеканала "Общественное", звуки взрывов были слышны в Ивано-Франковской области на западе страны.
Ранее в четверг украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в столице Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Зарубина
Путин сожалеет, что Россия не вела активных действий на Украине раньше
00:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовИвано-Франковская областьПолтавская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала