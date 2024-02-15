https://ria.ru/20240215/vystavka-pristroystvo-1927634379.html

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024!

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024! - РИА Новости, 15.02.2024

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024!

Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьЗимой2024! состоится в Москве в пространстве "Бойлерная" на территории Хлебозавода №9 25 февраля. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:20

2024-02-15T17:20

2024-02-15T17:20

общество

москва

бездомные животные

домашние животные

кошки

собаки

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьЗимой2024! состоится в Москве в пространстве "Бойлерная" на территории Хлебозавода №9 25 февраля.Посетители выставки увидят более 150 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным. На выставке расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. #НадоБратьЗимой2024! пройдет 25 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу : "Хлебозавод №9", пространство "Бойлерная" Новодмитровская ул., д.1, стр.17 м. Дмитровская

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, бездомные животные, домашние животные, кошки, собаки