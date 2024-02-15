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В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024! - РИА Новости, 15.02.2024
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17:20 15.02.2024
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В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024!
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024! - РИА Новости, 15.02.2024
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024!
Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьЗимой2024! состоится в Москве в пространстве "Бойлерная" на территории Хлебозавода №9 25 февраля. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:20
2024-02-15T17:20
общество
москва
бездомные животные
домашние животные
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собаки
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьЗимой2024! состоится в Москве в пространстве "Бойлерная" на территории Хлебозавода №9 25 февраля.Посетители выставки увидят более 150 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным. На выставке расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. #НадоБратьЗимой2024! пройдет 25 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу : "Хлебозавод №9", пространство "Бойлерная" Новодмитровская ул., д.1, стр.17 м. Дмитровская
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общество, москва, бездомные животные, домашние животные, кошки, собаки
Общество, Москва, бездомные животные, домашние животные, кошки, Собаки

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024!

© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : БФ "Вирта"
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьЗимой2024! состоится в Москве в пространстве "Бойлерная" на территории Хлебозавода №9 25 февраля.
Посетители выставки увидят более 150 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
1 из 10
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
2 из 10
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
3 из 10
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
4 из 10
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
5 из 10
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
6 из 10
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
7 из 10
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
8 из 10
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
9 из 10
© Фото : БФ "Вирта"

Выставка бездомных животных #НадоБратьЗима2024

Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2023

Выставка бездомных животных #НадоБратьЗима2024

© Фото : БФ "Вирта"
10 из 10
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
1 из 10
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
2 из 10
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
3 из 10
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
4 из 10
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
5 из 10
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
6 из 10
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
7 из 10
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
8 из 10
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2024
© Фото : БФ "Вирта"
9 из 10

Выставка бездомных животных #НадоБратьЗима2024

© Фото : БФ "Вирта"
10 из 10
На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным. На выставке расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно.
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете.
#НадоБратьЗимой2024! пройдет 25 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу : "Хлебозавод №9", пространство "Бойлерная" Новодмитровская ул., д.1, стр.17 м. Дмитровская
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