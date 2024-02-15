Мишустин провел встречу с премьером Киргизии
Мишустин и премьер Киргизии обсудили проекты в энергетике и промышленности
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров во время встречи. 15 февраля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров во время встречи. 15 февраля 2024
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве, обсуждались совместные проекты в энергетике и промышленности, сообщается на сайте российского кабмина.
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"В Москве состоялась встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.