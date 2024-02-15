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Мишустин провел встречу с премьером Киргизии - РИА Новости, 15.02.2024
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17:45 15.02.2024 (обновлено: 17:48 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/vstrecha-1927639805.html
Мишустин провел встречу с премьером Киргизии
Мишустин провел встречу с премьером Киргизии - РИА Новости, 15.02.2024
Мишустин провел встречу с премьером Киргизии
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве, обсуждались совместные проекты в энергетике и... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:45
2024-02-15T17:48
киргизия
москва
россия
акылбек жапаров
михаил мишустин
евразийский экономический союз
снг
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве, обсуждались совместные проекты в энергетике и промышленности, сообщается на сайте российского кабмина. "В Москве состоялась встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что Мишустин и Жапаров отметили важность дальнейшего углубления взаимодействия в ЕАЭС, СНГ и других многосторонних форматах.
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киргизия, москва, россия, акылбек жапаров, михаил мишустин, евразийский экономический союз, снг
Киргизия, Москва, Россия, Акылбек Жапаров, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, СНГ
Мишустин провел встречу с премьером Киргизии

Мишустин и премьер Киргизии обсудили проекты в энергетике и промышленности

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров во время встречи. 15 февраля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров во время встречи. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров во время встречи. 15 февраля 2024
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве, обсуждались совместные проекты в энергетике и промышленности, сообщается на сайте российского кабмина.
«
"В Москве состоялась встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Мишустин и Жапаров отметили важность дальнейшего углубления взаимодействия в ЕАЭС, СНГ и других многосторонних форматах.
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КиргизияМоскваРоссияАкылбек ЖапаровМихаил МишустинЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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