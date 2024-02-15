https://ria.ru/20240215/vstrecha-1927639805.html

Мишустин провел встречу с премьером Киргизии

Мишустин провел встречу с премьером Киргизии - РИА Новости, 15.02.2024

Мишустин провел встречу с премьером Киргизии

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве, обсуждались совместные проекты в энергетике и... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:45

2024-02-15T17:45

2024-02-15T17:48

киргизия

москва

россия

акылбек жапаров

михаил мишустин

евразийский экономический союз

снг

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве, обсуждались совместные проекты в энергетике и промышленности, сообщается на сайте российского кабмина. "В Москве состоялась встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что Мишустин и Жапаров отметили важность дальнейшего углубления взаимодействия в ЕАЭС, СНГ и других многосторонних форматах.

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киргизия

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киргизия, москва, россия, акылбек жапаров, михаил мишустин, евразийский экономический союз, снг